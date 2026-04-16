Госпитализированы двое пострадавших после налета БПЛА в Туапсе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Десять человек размещены в туапсинском ПВР после атаки дронов.
Как писал "Кавказский узел", в Туапсе в результате атаки погибли двое детей — пяти и 14 лет. Двое взрослых получили ранения. При падении обломков повреждения также получили пять частных и один многоквартирный жилые дома.
Десять человек обратились в пункт временного размещения в Туапсе после ночной атаки БПЛА. «Один ПВР развернули в школе N6 », - цитирует РИА «Новости» пресс-службу администрации города.
В пресс-службе добавили, что двое взрослых, обратившихся за медицинской помощью после ночной атаки, остаются в больнице, их состояние средней тяжести.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
Занятия в школах и других образовательных учреждениях отменили в Туапсе после атаки беспилотников. "В связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях", - написал глава муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале. Он отметил, что в детских садах города организованы дежурные группы.
Напомним, жителей нескольких домов в кубанском хуторе Трудобеликовском 11 апреля эвакуировали после того, как на одной из улиц был найден фрагмент БПЛА с боевой частью. После разминирования находки хуторяне смогли вернуться домой.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.