Госпитализированы двое пострадавших после налета БПЛА в Туапсе

Десять человек размещены в туапсинском ПВР после атаки дронов.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсе в результате атаки погибли двое детей — пяти и 14 лет. Двое взрослых получили ранения. При падении обломков повреждения также получили пять частных и один многоквартирный жилые дома.

Десять человек обратились в пункт временного размещения в Туапсе после ночной атаки БПЛА. «Один ПВР развернули в школе N6 », - цитирует РИА «Новости» пресс-службу администрации города.

В пресс-службе добавили, что двое взрослых, обратившихся за медицинской помощью после ночной атаки, остаются в больнице, их состояние средней тяжести.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Занятия в школах и других образовательных учреждениях отменили в Туапсе после атаки беспилотников. "В связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях", - написал глава муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале. Он отметил, что в детских садах города организованы дежурные группы.

Напомним, жителей нескольких домов в кубанском хуторе Трудобеликовском 11 апреля эвакуировали после того, как на одной из улиц был найден фрагмент БПЛА с боевой частью. После разминирования находки хуторяне смогли вернуться домой.