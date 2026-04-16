Двое детей погибли в Туапсе при налете беспилотников
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Обломки дронов упали также на территории предприятий в районе порта.
Как писал "Кавказский узел", жителей нескольких домов в кубанском хуторе Трудобеликовском 11 апреля эвакуировали после того, как на одной из улиц был найден фрагмент БПЛА с боевой частью. После разминирования находки хуторяне смогли вернуться домой.
Краснодарский край подвергся массовой атаке беспилотников, в результате в Туапсе погибли два ребенка. «Атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних - 5 и 14 лет. В результате падения обломков повреждено 5 частных и 1 многоквартирный жилой дом", - написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
По словам чиновника, в сочинском поселке Лоо обломки беспилотников повредили частный дом, обошлось без пострадавших. Он добавил, что создан пункт временного размещения для жителей. Также губернатор сообщил, что обломки БПЛА упали на территории предприятий в районе морского порта.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
Напомним, что в ночь на 15 апреля военные сбили беспилотники в Каменске-Шахтинском,. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщалась.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.