Беспилотники сбиты в Каменске-Шахтинском
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные минувшей ночью сбили БПЛА в Каменске-Шахтинском. По данным губернатора, раненых нет.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 апреля беспилотники были сбиты в Донецке, а также в Каменском и Белокалитвинском районах, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
Минувшей ночью военные уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.
Администрация города в своем телеграм-канале сделала репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией.
Напомним, 31 марта Слюсарь также сообщал, что беспилотник уничтожен в Каменске-Шахтинском. По его данным, раненых и разрушений тогда не было.
В ночь на 4 апреля в Таганроге один человек погиб в результате воздушной атаки, четверо пострадали. 29 марта в результате атаки БПЛА в Таганроге также погиб человек, еще восьмерым потребовалась помощь врачей. При атаке были повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов.
Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.