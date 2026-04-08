Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили беспилотники в Донецке, а также в Каменском и Белокалитвинском районах. По данным губернатора Ростовской области, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 6 апреля беспилотники были сбиты в Миллеровском районе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Минувшей ночью БПЛА были уничтожены в Донецке, а также в Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области, сообщил Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, в ночь на 4 апреля в Таганроге один человек погиб в результате воздушной атаки, четверо пострадали.

29 марта в результате атаки БПЛА в Таганроге также погиб один человек, еще восьмерым потребовалась помощь врачей. При атаке были повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также 10 автомобилей. В городе был введен режим ЧС.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.