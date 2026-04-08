×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:16, 8 апреля 2026

Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили беспилотники в Донецке, а также в Каменском и Белокалитвинском районах. По данным губернатора Ростовской области, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 6 апреля беспилотники были сбиты в Миллеровском районе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Минувшей ночью БПЛА были уничтожены в Донецке, а также в Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области, сообщил Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, в ночь на 4 апреля в Таганроге один человек погиб в результате воздушной атаки, четверо пострадали.

29 марта в результате атаки БПЛА в Таганроге также погиб один человек, еще восьмерым потребовалась помощь врачей. При атаке были повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также 10 автомобилей. В городе был введен режим ЧС.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
