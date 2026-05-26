Кавказский узел

06:56, 26 мая 2026

Дошло до суда дело бывшего главы Новочеркасска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рассмотрение суда передано дело бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко, который обвиняется в получении взятки.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года силовики задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко по подозрению в получении крупной взятки от застройщика. Суд в Ростове-на-Дону постановил взять Лысенко под стражу. 24 мая гордума Новочеркасска объявила об отставке Лысенко.

Дело бывшего главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко передано на рассмотрение суда, пишет 25 мая "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

В настоящее время Лысенко находится в СИЗО, срок его содержания под стражей был продлен ранее до 6 июня включительно.

Еще одним фигурантом дела является посредник в передаче взятки Любим Белов. Его дело также передано на рассмотрение суда Новочеркасска.

Напомним, что, как считает следствие, в 2024 году чиновник получил взятку от застройщика "в виде земельного участка и услуг строительства на нем жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Договоренность предполагала, что в обмен глава администрации организует на застраиваемой предпринимателем территории возведение школы за счет бюджета и включит объект в программу комплексного развития территорий Ростовской области. Сам Лысенко отрицает свою причастность к сделке с участком.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
