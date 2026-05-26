Дошло до суда дело бывшего главы Новочеркасска

На рассмотрение суда передано дело бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко, который обвиняется в получении взятки.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года силовики задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко по подозрению в получении крупной взятки от застройщика. Суд в Ростове-на-Дону постановил взять Лысенко под стражу. 24 мая гордума Новочеркасска объявила об отставке Лысенко.

Дело бывшего главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко передано на рассмотрение суда, пишет 25 мая "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

В настоящее время Лысенко находится в СИЗО, срок его содержания под стражей был продлен ранее до 6 июня включительно.

Еще одним фигурантом дела является посредник в передаче взятки Любим Белов. Его дело также передано на рассмотрение суда Новочеркасска.

Напомним, что, как считает следствие, в 2024 году чиновник получил взятку от застройщика "в виде земельного участка и услуг строительства на нем жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Договоренность предполагала, что в обмен глава администрации организует на застраиваемой предпринимателем территории возведение школы за счет бюджета и включит объект в программу комплексного развития территорий Ростовской области. Сам Лысенко отрицает свою причастность к сделке с участком.