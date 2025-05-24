Объявлено об отставке арестованного главы администрации Новочеркасска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гордума Новочеркасска подготовила проект решения об отставке с 30 мая главы администрации города Юрия Лысенко, арестованного по уголовному делу.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая силовики задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко по подозрению в получении крупной взятки от застройщика. 15 мая суд в Ростове-на-Дону постановил взять Лысенко под стражу.

Следствие считает, что в 2024 году чиновник получил взятку от застройщика "в виде земельного участка и услуг строительства на нем жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Договоренность предполагала, что в обмен глава администрации организует на застраиваемой предпринимателем территории возведение школы за счет бюджета и включит объект в программу комплексного развития территорий Ростовской области.

Арестованный Юрий Лысенко 30 мая покинет должность главы администрации по собственному желанию, сообщает сегодня 161.ru со ссылкой на проект решения гордумы.

Поскольку глава администрации является наемным менеджером, то официально его не увольняют, а расторгают с ним контракт. С Лысенко его заключили 11 декабря 2020 года, пишет издание.

Согласно проекту решения "Об отставке по собственному желанию главы администрации города Новочеркасска", размещенному на сайте гордумы, заявление Юрия Лысенко было написано 15 мая, в день его ареста, и поступило в гордуму 16 мая.

Настоящее решение вступает в силу 30 мая

"Прекратить досрочно 30 мая 2025 года исполнение полномочий главы администрации города Новочеркасска [...] Лысенко Юрием Евгеньевичем. [...] Определить, что с 30 мая 2025 года временно исполняет полномочия главы администрации города Новочеркасска первый заместитель главы администрации города Новочеркасска Синюгин Виктор Владимирович. [...] Настоящее решение вступает в силу 30 мая 2025 года и подлежит официальному опубликованию", - говорится в тексте проекта, автором которого указан председатель гордумы - глава города Николай Горкавченко.

Напомним, по версии защиты, обвинения Юрию Лысенко необоснованны, и земельный участок, который следствие считает взяткой, ему не принадлежал. Сам Юрий Лысенко в суде отрицал свою причастность к сделке с этим участком.

15 мая был также арестован начальник отдела муниципальной службы и развития персонала в администрации Новочеркасска Любим Белов, чье дело непосредственно связано с делом Лысенко. Ему инкриминируется посредничество в передаче взятки.

На допросе Белов сообщил следователю, что участок земли для строительства дома, который считается взяткой Лысенко, он приобрел в кредит для своей семьи.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.