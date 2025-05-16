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22:57, 16 мая 2025

Сотрудник администрации Новочеркасска арестован по делу Лысенко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начальник службы кадров в администрации Новочеркасска арестован по делу о посредничестве в передаче взятки главе города Юрию Лысенко. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 мая силовики задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко по подозрению в получении крупной взятки от застройщика. Также сообщалось, что одного из его подчиненных заподозрен в посредничестве при передаче взятки. 15 мая суд в Ростове-на-Дону постановил взять Лысенко под стражу. 

Следствие считает, что взятку чиновник получил в 2024 году от застройщика "в виде земельного участка и услуг строительства на нем жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Договоренность предполагала, что в обмен глава администрации Новочеркасска организует на застраиваемой предпринимателем территории возведение школы за счет бюджета и включит объект в программу комплексного развития территорий Ростовской области.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал начальника отдела муниципальной службы и развития персонала в администрации Новочеркасска Любима Белова, который был задержан в один день с главой города Юрием Лысенко. 

Белову, чье дело непосредственно связано с делом Лысенко, следствие вменяет посредничество в передаче взятки в особо крупном размере. Как и глава Новочеркасска, он отправлен под стражу до 13 июля, сообщил сегодня со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Ростовской области РБК.

Меру пресечения Любиму Белову суд определил в тот же день, что и главе города, 15 мая, отмечает сегодня издание DonDay. 

На допросе Белов сообщил следователю, что участок земли для строительства дома, который считается взяткой Лысенко, он приобрел на кредитные средства для себя и своей семьи. “Предоставил договор купли-продажи, согласно которому среди собственников участка и дома значится сам Любим Белов и нет никакого Лысенко или его родственников”, - отмечает проект “Новочеркасск Сегодня” в публикации на странице в Instagram*.  

Статья о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК России) предусматривает от семи до двенадцати лет заключения со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. 

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Автор: "Кавказский узел"

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