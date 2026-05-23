03:39, 23 мая 2026

Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Горловки виновным в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 17 годам колонии приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону жителя Горловки Владислава Гамзина, признав виновным в государственной измене и призывах к террористической деятельности.

По данным следствия, Владислав Гамзин в июле и октябре 2023 года, находясь в городе Горловка, опубликовал в чат-группе текстовые комментарии с призывами к убийству президента России, а в мае 2024 года он разместил комментарий, призывающий к осуществлению подрывов гражданских объектов.

В ноябре 2024 года он установил контакт с неустановленным лицом, действующим в интересах украинской разведки. По его поручению он собрал сведения о месте дислокации артиллерийского подразделения войсковой части ВС России и отправил упомянутому лицу, пишет 22 мая пресс-службу суда в своем телеграм-канале.

Суд признал Гамзина виновным в совершении трех преступлений по части 2 статьи 205.2 и преступления по статье 275 УК РФ и приговорил к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре прошлого года суд приговорил жителя Горловки Антона Бондаренко к 16 с половиной годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже и публичных призывах к террористической деятельности.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

