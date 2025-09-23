Ростовский суд признал жителя Горловски виновным в шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 16 с половиной годам колонии строгого режима приговор Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону жителя Горловки Антона Бондаренко, признав его виновным в шпионаже и публичных призывах к террористической деятельности.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября стало известно об аресте жителя Астрахани, подозреваемого в передаче украинской разведке данных о военных объектах.

Южный окружной военный суд 21 сентября вынес приговор жителю Горловки Антону Бондаренко, признав его виновным в шпионаже и призывах к террористической деятельности, пишет "Коммерсант".

По данным следствия, 27-летний Бондаренко родился в Горловке, работал в филиале "РУЭК" ГУП ДНР "Вода Донбасса". Гражданство России получил в апреле 2023 года. В марте того же года он опубликовал в одном из телеграм-каналов комментарий о том, что нужно "кинуть бомбочку" в представителей одной из ЧВК, которая, как сообщалось, организована представителям молодежной субкультуры. Из-за этого следствие инкриминировало ему призыв к осуществлению террористической деятельности.

Примерно в мая 2023 года Бондаренко связался с представителями Главного управления разведки Украины, согласился за деньги собирать и передавать ему сведения о вооруженных силах Российской Федерации. С мае по сентябрь того же года он 14 раз собрал и передал упомянутые данные. В ноябре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В суде фигурант признал вину полностью и отказался от дачи показаний. На предварительном следствии он сообщил, что еще в мае 2022 года общался с волонтером ВСУ, который утверждал, что занимается обменом военнослужащих ДНР. Бондаренко заявил, что согласился помогать ему, чтобы помочь своему другу вернуться на территорию ДНР. Вскоре друг вернулся домой и Бондаренко прекратил общаться с волонтером. Однако впоследствии пропали еще два его товарища, после чего в январе 2023 года он возобновил общение с волонтером. Когда ему предложили материальной вознаграждение, он не отказался и передал данные банковской карты украинского банка, принадлежащей знакомой его матери, которая не знала о происхождении переводимых денег.

Суд приговорил Бондаренко к 16 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.