Главная   /   Лента новостей
02:55, 7 февраля 2026

Глава района в Ростовской области арестован по делу о превышении полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До 27 марта арестовал суд главу Пролетарского района Валерия Горнича, который подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Горнич дал подчиненной, которая является директором МКУ "Отдел по делам ГО и ЧС" района, незаконные указания о заключении договоров на ремонтные работы с одним из знакомых предпринимателей, конкурс при этом не проводился.

Затем глава муниципалитета, зная, что работы выполнены ненадлежащим образом, дал указание директору МКУ подписать акты выполненных работ, фактически же они не принимались и не проверялись. Предприниматель благодаря таким действия получил из местного бюджета более 2,5 миллиона рублей, пишет 6 февраля "Коммерсант".

Пролетарский районный суд заключил Горнича под стражу до 27 марта. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 33 - пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий) и пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подчиненная Горнича также является фигурантом данного дела.

Ранее "Кавказский узел" писал, что следователи возбудили в феврале прошлого года дело о превышении полномочий на замгубернатора Ростовской области - министра финансов Лилию Федотову. в начале апреля ее этапировали в Москву. В январе суд оставил ее под стражей.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше