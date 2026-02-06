×

Главная   /   Лента новостей
21:51, 6 февраля 2026

Бывший начальник отдела полиции в Ростове-на-Дону осужден за взятки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал виновным в получении взяток бывшего начальника отдела полиции по Ростову-на-Дону Алексея Абакумова и приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2023 года прошли обыски у сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области. Было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна, которые были заподозрены в организации и участии в преступном сообществе и взяточничестве. Всего по делу проходило около 20 человек.

Согласно версии следствия, в период с июля 2015 года на территории Ростова-на-Дону "действовало преступное сообщество под руководством бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрия Рыбалко", в которое входили должностные лица областного управления МВД России и жители Ростовской области. Полицейские брали "дань" с предпринимателей, работавших на рынке в Ростове-на-Дону, за непривлечение к ответственности. Размер "дани" зависел от количества торговых помещений и составлял от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. В результате участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 миллионов рублей. По месту службы и жительства подозреваемых проводилось более 40 обысков.

Дело Абакумова рассматривал Советский районный суд Ростова-на-Дону. По версии суда, Абакумов руководил структурным подразделением преступного сообщества и получал денежные взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах за незаконное бездействие в пользу взяткодателей, а равно общее попустительство по службе, сообщил со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области "Интерфакс".

Бывший полицейский признал свою вину полностью. Он осужден по 64 эпизодам получения взяток , а также за организацию преступного сообщества или участие в нем .

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 8,5 года колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 10 лет, со штрафом в размере 17 млн рублей. Также его лишили специального звания "полковник полиции". Также из имущества Абакумова в доход государства конфискуют 14,8 млн рублей.

"Кавказский узел" также писал, что в прениях по делу ростовской судьи Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки, прокурор потребовал приговорить ее к 10 годам лишения свободы. Для двух других подсудимых обвинение запросило семь и девять лет колонии.

Автор: "Кавказский узел"

