12:29, 31 января 2026

Прокурор потребовал приговорить Коблеву к 10 годам колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В прениях по делу ростовской судьи Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки, прокурор потребовал приговорить ее к 10 годам лишения свободы. Для двух других подсудимых обвинение запросило семь и девять лет колонии.

Как писал "Кавказский узел", Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) дала согласие на арест бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, и в июле 2024 года Мосгорсуд отправил Коблеву под стражу.

Коблева обвиняется в получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, ростовский предприниматель передал Коблевой 500 тысяч рублей за решение о возврате ему лодки и сетей, на которые был наложен арест. В ноябре 2025 года Верховный суд изменил подсудность дела Коблевой, рассмотрение дела перенесено в краевой суд Кубани.

В Краснодарском краевом суде завершается процесс по делу Елены Коблевой, обвиняемой в получении 500 тысяч рублей за возврат двух лодок и невода. Гособвинитель предложил приговорить бывшую судью к 10 годам лишения свободы, а обвиняемого в передаче взятки и посредника – соответственно к девяти и семи годам колонии, сообщает сегодня "Коммерсант".

Бывшую судью Елену Коблеву обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко — в передаче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), предпринимателя Николая Студеникина считают посредником (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Каждого из подсудимых, по мнению прокурора, следует также приговорить к штрафу в 15 миллионов рублей.

Коблева, Боженко и их защитники в прениях настаивали на том, что вина в получении и передаче взятки не доказана. Подсудимые обратили внимание на то, что судьи, выносившие решения о судьбе лодок, отрицали чье-либо вмешательство в ситуацию.

В последнем слове Владимир Боженко попросил его оправдать. Елена Коблева заявила, что надеется на справедливое решение суда. Николай Студеникин признал вину и просил максимально смягчить ему наказание, пишет издание.

Напомним, в декабре 2025 года глава СКР Александр Бастрыкин запросил согласие ВККС на уголовное преследование пятерых судей Советского райсуда Ростова-на-Дону, в том числе Елены Коблевой. Коллегия дала разрешение на возбуждение уголовного дела.

Новое дело планируется расследовать дело по 13 эпизодам. Как утверждается в оглашенных на заседании ВККС документах, Коблева возглавила организованную группу судей, которые за взятки выносили решения. Часть полученных денег они передавали ей. Бывшего председателя суда Ростова-на-Дону планируют обвинить в восьми эпизодах получения крупных взяток, одной особо крупной, вынесении заведомо неправосудного решения и трех эпизодах воспрепятствования правосудию.

9 декабря 2025 года ВККС разрешила возбудить уголовные дела в отношении четырех коллег Коблевой, которые, как считает следствие, входили в преступную группу.

Автор: "Кавказский узел"

