Адвокаты прокомментировали видеообращение воспитанников ростовского детсада к "Ахмату"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запись детей на видео без согласия родителей запрещена, но руководство учебных заведений часто оформляет разрешение на такую съемку, отметили адвокаты, комментируя видеообращение воспитанников ростовского детсада к "Ахмату". Они отметили, что ролик затрагивает межнациональный и этический момент.

Как писал "Кавказский узел", после публикации ролика, на котором воспитанники детсада из Ростова-на-Дону записали видео с обращением к бойцам "Ахмата" и лозунгом: "Ахмат-сила", автора ролика и заведующую детсадом вызвали "на ковер", потребовав объяснить, почему дети на морозе решили поддержать именно чеченское подразделение. В связи с публикацией ролика идут проверки, сообщили источники.

Комментируя публикацию видеоролика с обращением воспитанников ростовского детского сада к бойцам "Ахмата", адвокат Марина Агальцова сообщила, что, согласно статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с согласия гражданина, а если он несовершеннолетний - с согласия его законных представителей.

"Также статьи 3, 6, 9 федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» гласят, что изображение, видео, голос - персональные данные и обработка персональных данных допускается с согласия субъекта, а за несовершеннолетнего согласие дает законный представитель. Кроме того, статья 28 Гражданского кодекса РФ запрещает малолетним (до 14 лет) самостоятельно совершать сделки - за них действуют родители (законные представители)", - пояснила она 30 января корреспонденту "Кавказского узла".

В указанном ролике были опубликованы изображения малолетних лиц, не достигших 14 лет. «Необходимо было спрашивать согласие родителей, потому что в силу Семейного кодекса именно они представляют своих малолетних детей. Малолетние дети в этом возрасте не могут совершать сделки. Соответственно, если этого согласия не было, то в данном случае сделка, даже если было добровольное согласие этого ребёнка на использование изображения. Мы можем сомневаться, насколько там добровольно. Но, по крайней мере, видно, что их там не удерживают для того, чтобы они записывали сообщение. Однако дети в этом возрасте не могут заключать сделки, поэтому здесь действительно необходимо было согласие родителя на то, чтобы ребёнок участвовал в записи видео". - сказала Агальцова, добавив, что недовольные родители могут обратиться в прокуратуру и в суд для защиты прав своих детей.

Адвокат Тимофей Широков считает, что маловероятно, чтобы родители не дали согласие на размещение изображений детей. «Как правило, администрация детских учреждений оформляют разрешение на использование изображения детей. Подсовывают бумажки о разрешении видеосъемки, фотосъемки, о публичном размещении, публичном использовании в интересах детского сада фотографий видеоматериалов с детьми», - сказал он.

Адвокат сомневается, что такого рода видеообращения «патриотического характера» могут осудить. «Думаю, что здесь формально не смогут зацепиться. Патриотическое воспитание сейчас везде протаскивается. И этот ролик вряд ли тянет на политическую акцию. Но, в принципе, какие-нибудь недовольные родители могут потребовать удалить изображение с участием конкретно их несовершеннолетнего ребенка в общественном поле для защиты его персональных данных. И это непросто будет, потому что они же давали согласие на использование материала с участием детей», - пояснил Широков.

"Разговоры о важном" с 1 сентября прошлого года начали проводить в детских садах ряда регионов России, они адаптированы в соответствии с программой дошкольного воспитания, сообщает ТАСС со ссылкой на декана факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета Маргариту Парамонову. Таких регионов 22, в их числе Краснодарский край. Всего в проекте принимают участие 100 детских садов.

По словам Широкова, дальнейшее разбирательство в этом деле зависит и от мнения властей местных. «Если местная ксенофобская тема включится, то будут разбираться. Хотя то, что это в рамках распространённой тенденции «поддержки участников СВО» с присутствием детей, в том числе детсадовского возраста - аргумент для опубликовавших это обращение», - полагает адвокат.

То, что вокруг обращения возникла межнациональная шумиха, отметил и адвокат Абусупьян Гайтаев.

«Сколько мероприятий с участием детей в поддержку СВО проводится по всей стране - и ни разу не слышал, чтобы возмущались и тем более привлекали к ответственности кого-то. Но то, что это касается "Ахмата" и Апти Алаудинова, то есть каких-то нерусских, это вызвало возмущение у определенной части публики», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время, по мнению адвоката, в таких обращениях присутствует этический момент. «Можно, наверное, выдвинуть претензии к автору ролика, что он на сторонний сайт, тг-канал отправил видео. Но требовать моральной компенсации вряд ли. Если имеется разрешение на видеосъёмку - всё закончится ничем», - считает Гайтаев.

Следует отметить, что крупные ростовские телеграм-каналы и ВК-паблики проигнорировали видео с обращением воспитанников детского сада. Возможно, они не стали публиковать видео из-за того, что оно теоретически нарушает запрет на публикацию изображения несовершеннолетних без явного согласия со стороны родителей.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что детская Академия дружбы народов "Ахмат" может заниматься воспитанием молодежи. При этом он отметил важность участия мужчин из Чечни и из других регионов Северного Кавказа в воспитании молодежи всей страны. Академия дружбы народов не должна создаваться под эгидой "Ахмата", так как Россия многонациональная страна, а методы чеченских властей и пример Адама Кадырова заставляют сомневаться в успешном воспитании детей в Чечне, заявили пользователи Telegram. Апти Алаудинов 2 февраля назвал противников идеи фашистами. По его словам, предложение о создании такой академии "поступило от детей Москвы", и призвал ее противников, "диванных воинов", успокоиться, сопроводив это угрозой.