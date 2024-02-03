Пользователи Telegram раскритиковали идею создать академию дружбы "Ахмат"

03 февраля 2024, 22:58

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Академия дружбы народов не должна создаваться под эгидой "Ахмата", так как Россия многонациональная страна, а методы чеченских властей и пример Адама Кадырова заставляют сомневаться в успешном воспитании детей в Чечне, заявили пользователи Telegram. Апти Алаудинов назвал противников идеи фашистами.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что детская академия дружбы народов "Ахмат" может заниматься воспитанием молодежи. При этом он отметил важность участия мужчин из Чечни и из других регионов Северного Кавказа в воспитании молодежи всей страны.

Алаудинов потребовал от критиков идеи "успокоиться" и озвучил им угрозу

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сегодня опубликовал в своем Telegram-канале, на который подписаны 43 844 человека, новый пост, с предложением желающим записаться инструкторами в академию дружбы "Ахмат".

К публикации он приложил видео командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, который раскритиковал противников создания такой академии. "Всех очень сильно задело, что мы в этой академии дружбы народов "Ахмат" собираемся воспитывать детей на нормальных общечеловеческих принципах любви к родине, любви к Богу", - заявил он.

При этом Алаудинов назвал "фашистами" тех, кто выступает против создания такой академии и задается вопросом, отправил ли бы сам Алаудинов своего ребенка в аналогичный лагерь под названием "Русич". Он отметил, что что спецназ "Ахмат" - интернациональное подразделение, а сам он - прежде всего гражданин России. Алаудинов подчеркнул, что предложение о создании такой академии "поступило от детей Москвы", и призвал ее противников, "диванных воинов", успокоиться, сопроводив это угрозой. "Успокойтесь, потому что если вы не успокоитесь, вас успокоят жители России", - заявил Алаудинов на видео.

Пользователи Telegram усомнились в необходимости академии "Ахмат"

Читателей Telegram-канала Кузнецова удивила пропаганда этой идеи, к 22.58 мск этот пост набрал 669 комментариев. "Я против каких-то патриотических лагерей в Чечне, куда собираются отправлять детей со всей России. Я не против чеченцев или любой другой национальности, но к главам Чечни большие вопросы по поводу избиения заключённого в СИЗО и отсутствия какой-либо ответственности за это; по поводу непонятных наград подростка (который кстати ходит с оружием - это нормально?), по поводу героизации Джамбетова, который год воевал в рядах ВСУ и не стеснялся пилить видосики с пламенными речами", - написала пользователь Улитка Фудзиямы.

Сын главы Чечни Адам Кадыров избил в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Рамзан Кадыров похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

"Называть академию дружбы народов "Ахмат" - это ущемление и принижение других народов, у которых есть свои национальные герои. Не должна академия дружбы народов называться именем национального героя только одной национальности. Тем более, что государствообразуюшая нация в России все же не чеченская. Ничего не имею против Апти лично и "Ахмата" в целом, но русскому ребенку должны с детства прививаться русские ценности, бурятскому - бурятские, чеченскому - чеченские, а если дружить и это общая академия, то название и программа академии должна соответствовать определению "дружба народов", а то что предлагается - это проявление явного неуважения к другим народностям", - написала Влада.

"Одно дело взрослые мужики во время СВО, а другое дело - детей в Чечню отправлять любовь к Родине прививать под эмблемой "Ахмат". Спасибо, мы привьем как-нибудь без Чечни любовь к Родине", - прокомментировала Ирина Чадаева.

"Своими высказываниями вы разделяете народ России, так как менталитеты русских и кавказцев очень разные и что хорошо одному, другому во вред. Нам читали сказки про богатырей Руси, а не строки из Корана!" - обратился к депутату пользователь с ником Играющий в жизнь.

Дмитрий Кузнецов в Госдуме входит во фракцию партии "Справедливая Россия - За правду", представляет Воронежскую, Нижегородскую и Рязанскую области, следует из информации на сайте Госдумы.

"Апти Алаутдинов - достойный воин и офицер, это факт. Что не нравится лично мне, так это применение им так называемой "мягкой силы" касаемо религиозных вопросов. Если уж все как одна семья, то, на мой личный взгляд, командиру такого поликонфессионального и интернационального подразделения стоит в принципе воздерживаться этой тематики", - указал Роман

Подобная инициатива может быть связана с планами передачи власти в стране, предположил serhikos. "Может быть, они хотят как при Сталине, чтобы кавказец был главой страны, только не грузин, а чеченец?" - поинтересовался он.

Он же спросил, готовы ли создатели академии взять в воспитатели Хусейна Джамбетова. "А Джамбетов тоже будет инструктором, его возьмут как преподавателя или инструктора или ему путь закрыт в "Ахмат", если он оформит заявку?" - добавил пользователь.

В октябре 2022 года в отношении 40-летнего жителя Чечни Хусейна Джамбетова было возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества. По данным силовиков, он принимал участие в создании "Отдельного батальона особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия", который входит в состав иностранного легиона украинской армии. Переход Джамбетова на сторону Рамзана Кадырова вызвал широкое обсуждение, но на деятельность ичкерийцев это не повлияло, заявили сторонники самопровозглашенной Ичкерии.

Кадыров удивился негативной реакции на предложение об академии

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что не понимает, почему предложение Кузнецова создать академию дружбы народов "Ахмат" вызвало "много негативной реакции". Он заявил, что подобная академия может стать возрождением кавказской традиции куначества, "которая всегда выступала как система дружеских отношений и взаимопомощи между кавказцами и представителями других народов". "Возрождение этой доброй традиции в современном виде, безусловно, укрепит согласие между российскими народами", - заявил Кадыров сегодня в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что ряд федеральных чиновников "уже направляли своих детей в Российский университет спецназа". "И не пожалели! К концу программы подростки пересмотрели свои ценности, взгляды на жизнь. И если в Гудермес они приезжали отрешенными от реальности инфантильными недотрогами, то уезжали уже подготовленными физически и морально мужчинами", - отметил он.

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