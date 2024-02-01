Депутат Госдумы предложил создать детский батальон "Ахмат"

01 февраля 2024, 14:35

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Детский батальон "Ахмат" может пропагандировать дружбу народов, заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, отметив важность участия мужчин из Чечни и из других регионов Северного Кавказа в воспитании молодежи всей страны.

Целью детской версии батальона "Ахмат" под названием "Академия дружбы народов "Ахмат"" должно стать не обучение ведению военных действий, а пропаганда дружбы народов и воспитание молодежи, следует из поста депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова на который обратила сегодня внимание Lenta.ru.

Депутат считает, что создание такого батальона было бы важной и полезной инициативой. В частности, он отметил, что не знает "более вдохновляющего для молодежи современного примера дружбы народов чем спецназ "Ахмат". Когда не показуха и официоз, а братство". Кроме того политик отметил, что "участие достойных чеченских (и других северокавказских) мужчин в воспитании молодого поколения всей страны <...> важно и нужно" и предложил русским отцам в некоторых моментах "брать пример с воспитания юношей на Кавказе", говорится в сообщении в его Telegram-канале от 31 января.

Сын главы Чечни Адам Кадыров, избил в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Рамзан Кадыров похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и, в том числе высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Дмитрий Кузнецов в Госдуме входит в фракцию партии "Справедливая Россия - За правду", представляет Воронежскую, Нижегородскую и Рязанскую области, следует из информации на сайте Госдумы.

30 октября 2023 года Рамзан Кадыров сообщил, что в ряды спецназа "Ахмат" в зоне СВО отправлены 32 тысячи бойцов. 11 ноября 2023 года Кадыров уточнил, что с начала СВО в зону боевых действий отправлены 15 тысяч добровольцев, а 14 ноября сообщил, что за этот период на военную службу трудоустроено свыше 9 тысяч жителей Чечни.

23 января стало известно, что из Чечни в зону проведения спецоперации на Украине направлен сводный отряд "Ахмат", сформированный из сотрудников отделов МВД по Гудермесскому району и Серноводскому району, в его состав вошли начальник ОМВД по Гудермесскому району Исхак Чалаев и начальник ОМВД по Серноводскому району Иса Закриев. Отправка сотрудников МВД Чечни на спецоперацию в составе сводного отряда "Ахмат" вряд ли была добровольной, но отказ мог привести к преследованию их самих и их родных, сочли опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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