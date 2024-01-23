Отряд "Ахмат". Фото: Грозный Информ https://grozny-inform.ru/news/svo/154890/

23 января 2024, 11:08

Список отрядов "Ахмат" пополнился за счет райотделов полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Чечни в зону проведения спецоперации на Украине направлен сводный отряд "Ахмат", сформированный из сотрудников отделов МВД по Гудермесскому району и Серноводскому району.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отрядов бойцов. В частности, 22 января он сообщил, что в зону СВО отправлены бойцы Росгвардии для ротации со своими сослуживцами.

В Чечне по поручению главы республики сформирован сводный отряд "Ахмат", в состав которого вошли сотрудники отделов МВД по Гудермесскому району и Серноводскому району. Отряд направлен в зону проведения СВО на Украине. Выполнять оперативно-боевые задачи в Запорожском направлении отправились в его составе начальник ОМВД по Гудермесскому району Исхак Чалаев и начальник ОМВД по Серноводскому району Иса Закриев, передал сегодня ночью на своей странице в Instagram* гостелеканал "Грозный".

По прибытию в зону СВО командир батальона "Юг-Ахмат" Муса Иблаев ознакомил их с зоной их ответственности, сказано в сообщении.

Напомним, 30 октября 2023 года Рамзан Кадыров сообщил, что в ряды спецназа "Ахмат" в зоне СВО отправлены 32 тысячи бойцов. 11 ноября 2023 года Кадыров уточнил, что с начала СВО в зону боевых действий отправлены 15 тысяч добровольцев, а 14 ноября сообщил, что за этот период на военную службу трудоустроено свыше 9 тысяч жителей Чечни.

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Примечание:

"Кавказоведы поспорили о мотивах награждений Адама Кадырова", "Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" создали свой отряд в составе спецназа "Ахмат", "Группа бойцов "Ахмата-1" отправлена в зону военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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