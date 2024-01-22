Кадыров отчитался о ротации бойцов в зоне спецоперации

22 января 2024, 02:52

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В зону проведения специальной военной операции на Украине отправлены бойцы Росгвардии для ротации со своими сослуживцами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп бойцов. 13 декабря 2023 года он заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Эти показатели достигнуты за счет административного ресурса и помощи силовиков, предположили правозащитники. Данные Кадырова о перевыполнении плана могут быть правдивыми, однако методология подсчета неизвестна, заметили военные эксперты.

30 октября 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что в ряды спецназа "Ахмат" в зоне военной операции отправлены 32 тысячи бойцов. 11 ноября Кадыров уточнил, что с начала военной операции в зону боевых действий отправлены 15 тысяч добровольцев, а 14 ноября сообщил, что за этот период на военную службу трудоустроено свыше 9 тысяч жителей республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 21 января об отправке в зону проведения спецоперации бойцов 94-го полка оперативного назначения 46-1 ОБрОН Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) России. В своем телеграм-канале он уточнил, что бойцы намерены провести ротацию со своими сослуживцами "на ответственном участке фронта".

По словам Кадырова, для военнослужащих это не первая отправка в зону боевых действий. Руководит ими Хасмагомед Магомадов.

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