Правозащитники сочли перевыполнение Чечней плана по мобилизации результатом принуждения к службе

14 декабря 2023, 20:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Озвученные Рамзаном Кадыровым данные о перевыполнении плана мобилизации на 1500% достигнуты за счет использования административного ресурса и помощи силовиков, полагают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Военные эксперты отменили, что данные о перевыполнении плана могут быть правдивы, однако методология подсчета неизвестна.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что в республике мобилизация была начата ещё 24 февраля. "У нас в боевых действиях участие принимали за 20 тысяч человек", - заявил он тогда. В ответна это военный комиссар Чечни сообщил, что республика выполнила план по мобилизации на 254%. 13 декабря в ходе прямой линии Кадыров сообщил, что план по частичной мобилизации выполнен на 1500%, военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах Минобороны и Росгвардии. Ни в первом, ни во втором случае Кадыров не сообщил, какой план был установлен для Чечни. При этом 30 октября он заявил, что с начала военной операции в зону военных действий в ряды спецназа "Ахмат" отправлены 32 тысячи бойцов, а 11 ноября уточнил, что с начала СВО в зону боевых действий отправлены 15 тысяч добровольцев. 14 ноября Кадыров отчитался, что с февраля 2022 года на военную службу трудоустроены свыше 9 тысяч жителей республики.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров считает возможным перевыполнение плана по мобилизации на 1500%.

"Я вполне допускаю, что столько людей отправились на СВО. Я никогда не скрывал, что чеченцы – это хорошие воины, и это сыграло роль в том, что в итоге столько людей сейчас там. Но я думаю, перед Чечней не ставилась такая задача. Это уже собственная инициатива Рамзана Кадырова, который, как он сам говорит, пехотинец Путина, и постарался набрать как можно больше добровольцев", - сказал он "Кавказского узла".

По его мнению, глава Чечни указал общее число чеченцев, воюющих в рамках СВО. "Я думаю, он назвал цифру, которая предполагает всех тех, кто так или иначе в разном статусе и в разных местах принимают участие в СВО. Это могут быть и выполнение боевых задач, и охрана стратегических объектов, то есть все, что имеет отношения к СВО. Но мне не кажется, что все они подчиняются МВД или Минобороны. Все же у них есть некая свобода действий, они отличаются своей формой", - отметил он.

После начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север". 24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура", а 26 октября сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

Военный эксперт Василий Дандыкин не видит повода сомневаться в словах главы Чечни. "Я думаю, что нет повода сомневаться в озвученной цифре. Все-таки Чечня отправила много бойцов, многие проходили подготовку в республике, все это известно. Известно и желание чеченцев отличаться во время военной службы и все это повлияло на то, что так много добровольцев в итоге из Чечни. Республика в этом плане отличилась от остальных регионов. Это заслуга Рамзана Кадырова. По моим данным каждый день сотни человек проходят подготовку в Чечне. Он вполне имеет право называть такие цифры", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, нет ничего удивительного в том, что глава Чечни записал в эти показатели военнослужащих Росгвардии. "Насколько я понимаю, логика в том, что он считает всех тех, кто выполняет какую-то задачу в рамках СВО. Нет разницы в составе какой структуры или в подчинении какого ведомства служит этот человек, главное, что он отправился туда в рамках мобилизации, проведенной в Чечне. То есть все считаются участниками СВО", - объяснил Дандыкин.

Полковник МВД в отставке Амир Колов полагает, что речь не только о чеченцах. "Возможно этот процент был наполнен не только жителями Чечни, но и за счет представителей других регионов России, которые зачислялись в воинские подразделения сформированные и укомплектованные в Чечне, как об этом заявляли в СМИ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается такого большого количества мобилизованных, то, по его мнению, любой регион мог бы похвастаться такими цифрами при таком же использовании админресурса. "Такими способами, путем задействования административных, финансовых и других ресурсов можно перевыполнить план мобилизации в любом регионе России", - указал Колов.

Подобные цифры стали возможными за счет жесткого применения админресурса в Чечне, уверена глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"К сожалению, такое возможно только если ты используешь админресурс. Если ты выполнил план, который ставили перед тобой, то зачем набирать людей больше, чем этого требуется? Ведь если в 15 раз больше отправленных туда, то в 15 раз больше погибших и раненых людей. Я бы на его месте не стала бы хвастаться такими цифрами", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, большая часть этих людей была привлечена в принудительном порядке. "Да, чеченцы отличаются храбростью и особым отношением к службе в армии. Это отмечал еще Лермонтов в своем романе "Герой нашего времени". Но все таки мы в живем в другом веке и сейчас не так романтично идти <на военную операцию>. Мне кажется, больше тех, кого принудительно отправили. Все добровольцы входили вот в первый поток мобилизации, а дальше уже в принудительном порядке, используя админресурс, пропаганду, давление", - отметила Ганнушкина*.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев также уверен, что власти Чечни добились такого результата в результате применения админресурса. "Я думаю, подобные цифры, без сомнения, могут быть результатом использования административного ресурса властями Чечни. Я не допускаю, что из-за любви к России столько людей могли отправиться добровольцами. Причем админресурс применялся в жесткой форме, привлекались силовые структуры", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, будь у чеченских добровольцев право выбора, они бы остались дома.

"Я знаю настроения в чеченском обществе. Нет такого количества желающих воевать. Только лишь маленький процент людей могут идти туда ради денег и службы в армии. Все остальные - это люди, которых заставили принять такое решение, сделать то, чего они не хотят и не сделали бы, будь у них право выбора", - указал он.

Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - процитировало его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции. Так, в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находился племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики. Также на Украину был отправлен и Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. В чеченском сегменте WhatsApp** распространилась фотография, на которой Куруев, одетый в камуфляжную форму и с палкой в руке, стоит вместе с двумя молодыми людьми также в камуфляжной форме.

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров многократно призывал жителей республики отправиться на военную операцию. 17 ноября 2022 года Рамзан Кадыров поручил командирам подразделений и начальникам райотделов МВД сформировать резервы из желающих работать в силовых структурах и организовать их боевую подготовку. Он призвал привлекать в резерв не только мужчин, но и женщин. Министр информации Чечни 19 декабря 2022 года опубликовал ролик с женщинами-сотрудницами силовых структур. На видео говорилось, что женщины Чечни готовы поддержать мужчин в защите интересов родины. Публикация этого видео может быть как пиаром властей, так и подготовкой к кампании по принуждению женщин к службе в силовых структурах, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Еще в июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В частности, в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.