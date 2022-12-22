Аналитики сочли возможным принуждение женщин к службе в силовых структурах Чечни

22 декабря 2022, 19:48

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Публикация главой Минпечати Ахмедом Дудаевым видео о готовности чеченских женщин поддержать мужчин в защите интересов родины может быть как пиаром и попыткой стимулировать мужчин к участию в военной операции на Украине так и подготовкой к кампании по принуждению женщин к службе в силовых структурах, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров поручил командирам подразделений и начальникам районных отделов МВД сформировать резервы из желающих работать в силовых структурах и организовать их боевую подготовку. Выступая на совещании, он призвал привлекать в резерв не только мужчин, но и женщин. Министр информации Чечни Ахмед Дудаев 19 декабря опубликовал в соцсетях ролик с женщинами-сотрудницами силовых структур. На видео говорится о том, что женщины Чечни готовы поддержать мужчин в защите интересов родины. Некоторые комментаторы с недоумением восприняли ролик, отметив, что участие в боевых действиях - это не женское дело.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина усомнилась, что опубликованный в соцсетях ролик с женщинами-сотрудницами силовых структур Чечни, стал подготовкой к "самомобилизации женщин".

"Мне кажется маловероятно, что это начало подготовки к самомобилизации женщин. Скорее, это реклама и пиар. Я хорошо знаю, что в Чечне женщины способны и готовы на многое. Это, действительно, так. Женщины были очень активны в первую и вторую чеченскую войны, защищая своих сыновей. При этом делали это без оружия. Их храбрость и готовность жертвовать собой оказались более эффективными, чем оружие в руках. В целом это очередной кадыровский пиар", - сказала она корреспонденту "Кавказскому узлу".

Ганнушкина допускает, что женщины в силовых органах будут служить в основном в республике, из-за того, что в связи с отправкой силовиков из Чечни в зону боевых действий образовалось много вакансий.

"Это возможно. Будет вынужденным шагом. Но семьи там в основном многодетные. Кто будет ухаживать за детьми, если отец воюет, а мать работает в силовых структурах? Вот в этом сложность. Не думаю, что чеченские женщины готовы бросить своих детей. Но нельзя забывать о том, что в республике возможны принуждения и власти при необходимости буду использовать эти механизмы. Массовое принуждение женщин к выполнению указаний властей уже давно отработано в Чечне. Это выступление женщины тоже может быть результатом принуждения", - отметила она.

В управлениях и отделах МВД по Чечне свободны 414 мест, следует из опубликованного в сентябре перечня вакансий. Местное управление Росгвардии набирает 2000 человек, сообщили тогда власти республики на фоне массовой отправки бойцов на Украину.

Ганнушкина также подчеркнула, что для Чечни характерен образ женщины-хранительницы очага, а не воина. "В Чечне женщина в первую очередь - хранительница очага, чести семьи и уважение к женщине всегда связано с этой ее ролью, количеством и качеством детей, а не образом воина", - сказала она.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев также не считает частью чеченской культуры образ женщины-воина."У чеченцев нет культуры участия женщин в военных действиях, тем более в чужой стране. Это агитация, попытка пиара и попытка стимулировать мужчин выйти вперед и не дать женщинам взять в руки оружие", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Возможную мобилизацию женщин Кутаев считает отчаянным шагом. "Власти сделали все, чтобы сориентировать женщин на такое выступление", - указал он.

Однако он предположил, что мобилизация женщин может стать реальностью, если ситуация в зоне спецоперации ухудшится. "В этом случае будут отправлять всех. Но это я расцениваю как самый последний, отчаянный шаг. На самом деле найдутся не более 100 женщин, готовых на такое", - отметил Кутаев.

Он допускает возможность службы чеченских женщин в силовых структурах. "Массовое принуждение женщин к выполнению указаний властей уже отработано в Чечне. Служба в силовых структурах, да, возможна. В том числе и путем уговоров и принуждений", - выразил мнение он.

Роль женщины-воина в чеченском обществе допускалась только в случае крайней необходимости, отметила президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

"Для Северного Кавказа, вопреки стереотипам о роли женщин, характерно признание роли женщин, как воинов и защитниц в экстраординарных условиях. Более того, недавно был открыт памятник женщинам, воевавшим против русских войск в Чечне во время Кавказской войны. Но мы видим, насколько эта роль уязвима к критике, и ей часто жонглируют политики. Так, мы наблюдали критику главы Чеченской Республики, в сторону женщин-активисток, участвующих в протестных акциях в Ингушетии", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

14 сентября 1819 года 46 девушек из села Дади-Юрт, захваченного и разоренного во время Кавказской войны имперскими войсками под предводительством генерала Алексея Ермолова, были взяты в плен, но во время перехода по мосту через Терек покончили с собой, бросившись в реку. В 2013 году на юго-востоке Чечни открыт памятник девушкам, погибшим во время Кавказской войны.

По ее словам, этот образ допускался, когда была необходима защита своих домов и родных."Женщинам Кавказа всегда было позволено вступать в войну в крайних случаях как исключение и крайняя мера по защите своего дома, семьи и чести. Но то, что происходит сейчас, ни в коей мере невозможно сравнить с теми случаями, когда женщины становились воинами в более ранние времена. Женщинам были доступны только оборонительные функции и в локальном масштабе. Я делала исследование "Гендер и фронтир на Северном Кавказе" об этом и оно было опубликовано в начале года. Но когда я делала исследование, я не могла даже вообразить того, с чем общество столкнется сейчас", - подчеркнула она.

13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – заявил "Вайфонд".

22 августа Кадыров заявил о необходимости лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, в Аргуне из 188 пригодных к службе молодых людей из семей, получающих льготы, на службу выразили желание записаться лишь трое. Такие методы давления говорят о нехватке желающих записываться в новые подразделения, указали правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

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