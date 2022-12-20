Ролик о готовности чеченских женщин выступить в защиту родины вызвал недоумение комментаторов

20 декабря 2022, 06:40

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Министр информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в соцсетях ролик с женщинами-сотрудницами силовых структур. На видео говорится о том, что женщины Чечни готовы поддержать мужчин в защите интересов родины. Некоторые комментаторы с недоумением восприняли ролик, отметив, что участие в боевых действиях - это не женское дело.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров поручил командирам подразделений и начальникам районных отделов МВД сформировать резервы из желающих работать в силовых структурах и организовать из боевую подготовку. Выступая на совещании, он призвал привлекать в резерв не только мужчин, но и женщин. Также он обратился к чеченским суфиям с призывом формировать собственные воинские подразделения по принципу принадлежности к определенным религиозным братствам.

Министр информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в своем Instagram*-канале, в Telegram и в соцсети "ВКонтакте" видеоролик с женщинами-сотрудницами силовых структур. "Не только волками славится чеченский край, но и своими волчицами, способными встать рядом с братьями на защиту рубежей большой и малой Родину. Мы бесконечно гордимся нашими сестрами, что способны разжечь не только домашний очаг, но и сердца неравнодушных!" - говорится в описании ролика.

"Мы стоим рядом с нашими братьями. Мы наблюдаем за тем, что происходит на Украине, с болью и негодованием смотрим на некоторые картинки, когда на границах образовались очереди из покидающих страну", - говорит женский голос за кадром. А в кадре в это время демонстрируется построение женщин, одетых как в камуфляжную форму, так и в форму различных силовых структур. Затем на видео показываются чеченские силовики, выстроившиеся на плацу. В конце ролика молодая девушка говорит: "Я уверяю вас, что мы не пожалеем ничего и готовы встать с вами плечом к плечу наравне с вами и отстаивать интересы нашей родины".

Ролик в Telegram набрал по данным на 04.30 мск сегодня, 20 декабря 291 лайк и 24 комментария. Большинство пользователей опубликовали комплиментарные, однако некоторые усомнились, что присутствие женщин в правоохранительных органах и армии необходимо. "А детей кто рожать будет, домашний очаг кто хранить будет?" - задается вопросом Хамзат Р.

"Я считаю, что это не женское дело", - отметила пользовательница Instagram* love_vitalevna.

"Не женское дело, женщинам нужно сражаться у себя дома возле печки", - вторит ей makusha333.

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