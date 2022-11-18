Идея о суфийских батальонах обнажила проблемы рекрутинга в Чечне

18 ноября 2022, 03:05

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Призывая чеченских суфиев формировать боевые подразделения по принципу принадлежности к религиозным братствам, Рамзан Кадыров ищет в Чечне новый мобилизационный ресурс, однако адресаты его призыва идеологически не расположены участвовать в военных действиях, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 10 октября Кадыров сообщил, что более 200 добровольцев отправились из аэропорта Грозного на Украину, а 7 октября опубликовал видео о том, что наряду с добровольцами на Украину отправились бойцы отряда спецназа "Ахмат". С начала военной операции на Украине побывало более двадцати тысяч чеченских бойцов, девять тысяч сейчас находятся там, сообщил 15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Глава Чечни поручил командирам подразделений и начальникам районных отделов МВД сформировать резервы из желающих работать в силовых структурах и организовать их боевую подготовку. «Это позволит в случае необходимости оперативно пополнять ряды силовиков обученными и подготовленными бойцами», - написал Кадыров в своем Telegram-канале 15 ноября после совещания с представителями силовых ведомств.

Выступая совещании, видео с которого было показано в эфире ЧГТРК "Грозный", Кадыров призвал привлекать в резерв не только мужчин, но и женщин. Также он обратился к чеченским суфиям с призывом формировать собственные воинские подразделения по принципу принадлежности к определенным религиозным братствам.

«Все мюриды (последователи – прим. «Кавказского узла») должны объединяться в группы, создавать и называть свои батальоны, роты и отряды в честь своих устазов (учителей, основателей суфийских течений – прим. «Кавказского узла»). Надо их создать и подготовить», - заявил Кадыров, чьи слова перевел "Кавказский узел".

Призыв Кадырова к чеченским суфиям объединяться в боевые отряды следует рассматривать как неформальный инструмент для продолжения мобилизации населения республики, считает исламовед, эксперт научного совета при Совете муфтиев России Ринат Мухаметов.

«Решили задействовать в мобилизационном призыве неформальные формы организации верующих. Возможно, что есть идея через вирдовые сети привлекать чеченцев, которые находятся вне Чечни, которые живут в Дагестане и других регионах России – чтобы охватить и этот ареал, решили подключить вирдовые структуры. Среди ингушей тоже распространены вирды, которые есть среди чеченцев, например, Кунта-хаджи», - предположил исламовед.

Кунта-хаджи Кишиев - исламский проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Считается одним из 356 мусульманских святых, которые постоянно живут на земле, говорится в биографии Кишиева, опубликованной на "Кавказском узле". К последователям вирда Кунта-хаджи принадлежат Рамзан Кадыров и большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы материалы "Ваххабизм", "Суфизм" и "Ислам в России".

Он отметил, что суфизм в Чечне является своего рода национальной традицией, его обряды, организация и учения заметно отличаются от многих суфийских структур в других мусульманских регионах. При этом исламовед усомнился, что отряды чеченских суфиев, сформированные по призыву Кадырова, смогут стать самостоятельной и серьезной боевой силой.

«Исторический опыт интересен тем, что суфийские боевые группы и мобилизация по вирдовому принципу в Чечне в основном носили антироссийский характер. Это было и во время Русско-кавказской войны, и во время Первой чеченской войны», - сказал Мухаметов корреспонденту «Кавказского узла». Вместе с тем он отметил, что в годы чеченских войн суфийские структуры были задействованы в первую очередь в идеологическом и политическом противостоянии, однако в формировании боевых групп и отрядов непосредственно не участвовали.

Адресаты призыва Кадырова - приближенные к нему люди, но отправляться в Украину и участвовать в военных действиях большинство их них не стремится, считает администратор чеченского оппозиционного Telegram-канала NIYSO. По его данным, суфии восприняли инициативу Кадырова без энтузиазма.

«Это религиозное течение считается официальным у кадыровцев, его представители наиболее приближены к власти, так что отправлять их на Украину насильно будет непростой задачей. Раз такой приказ такой поступил, значит наиболее приближенные к власти мюриды будут стараться что-то делать в этом направлении, но трудно представить, что такие отряды будут созданы и, тем более, будут непосредственно участвовать в боевых действиях. Наиболее вероятным мы видим сценарий, при котором мюриды и Кадыров придут к компромиссному варианту: какие-то отряды будут сформированы, но лишь для пиар-кампании», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель канала. Он также предположил, что "добровольцы закончились" и идея Кадырова вызвана проблемами с набором новых бойцов для отправки на Украину.

Инициатива Кадырова продиктована нехваткой военной силы на Украине, однако суфии вряд ли охотно откликнутся на его призыв, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. «Их просят защитить не свое село, не свой вирдовый институт, а «русский мир» Путина. Это люди иного уклада, это так далеко от них, что я сомневаюсь, что там найдутся [в большом количестве] добровольцы», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Если такие отряды все же будут сформированы, они будут отправлены в Украину, поскольку все усилия Кадырова направлены на сохранение режима Путина, отметил Кутаев. По его словам, потенциально инициатива Кадырова касается большого числа чеченцев. «Самый большой вирд - Киши-хаджи, там мюридов так много, можно пару полков набрать. Потом каждый батальон может иметь имя своего устаза, таковых тоже с десяток», - заключил Кутаев.

У суфиев, которым адресован призыв Кадырова нет идеологической мотивации для участия в военных действиях, в основе их учения лежат пацифистские идеи, отметил чеченский оппозиционер Ибрагим Янгулбаев.

«Эти люди не проходили никакую военную подготовку (...) поэтому абсолютно непонятен призыв Кадырова в этой категории людей. Тут речь может идти лишь только о возможных новых волнах мобилизации, но теперь уже под другим предлогом», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Ни один из опрошенных "Кавказским узлом" спикеров не располагает сведениями, что набор в суфийские боевые подразделения в Чечне действительно начат на практике.

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