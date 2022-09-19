Полиция и Росгвардия в Чечне объявили о более 2400 вакансиях после отправки силовиков на Украину

19 сентября 2022, 15:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В управлениях и отделах МВД по Чечне свободны 414 мест, следует из опубликованного перечня вакансий. Местное управление Росгвардии набирает 2000 человек, сообщили власти республики на фоне массовой отправки бойцов на Украину.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа Рамзан Кадыров объявил, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса. 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, сообщил он.

6 сентября Рамзан Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовятся "несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов". Он добавил, что созданы два новых полка и три батальона. 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

МВД по Чечне и республиканское управление Росгвардии по запросу ИА "Грозный-информ" предоставили список вакантных мест для желающих устроиться в силовые структуры республики, сообщило 18 сентября агентство.

Согласно опубликованному перечню, в МВД по Чечне и территориальных органах министерства свободны 414 мест. Из них 24 вакансии предлагается в МВД по Чечне, 39 – в УМВД по Грозному, 60 – в полку патрульно-постовой службы. В грозненских отделах полиции № 1, 2 и 3 свободны соответственно 46, 15 и 42 места.

Остальные вакансии сотрудников полиции предложены в республиканских райотделах. Так, в ОМВД по Ачхой-Мартановскому району свободны 34 места, в Веденском районе – 11, в Гудермесском – шесть, в Курчалоевском – одно, в Надтеречном – пять, в Ножай-Юртовском – три, в Серноводском – 48, в Урус-Мартановском – 17, в Шалинском – семь, в Шаройском – 24, в Шатойском – 30, в Шелковском – два. Государственное информагентство опубликовало номер телефона в МВД по Чечне, по которому могут обратиться желающие поступить на службу в эти структуры.

Кроме того, стать сотрудниками чеченского управления Росгвардии "смогут 2000 человек, которые первыми успеют подать заявку и пройти отбор", отмечается в публикации.

"Требования к кандидатам просты: возраст от 18 до 50 лет, наличие среднего образования, прохождение врачебной комиссии", - говорится в сообщении. Там же указан телефон и адрес полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне. В какие именно подразделения планируется включить прошедших отбор, в публикации не уточняется.

Публикация о вакансиях в МВД и управлении Росгвардии размещена также 18 сентября в Instagram*-паблике "ЧП / Чечня". Пользователь с ником magomed___222 сообщил сегодня в комментарии под публикацией, что безуспешно откликнулся на предложение о вакансии.

"Только что оттуда вернулся. В Грозненском РОВД сказали, нет мест. В Старопромысловском РОВД сказали, что возраст не позволяет. А тут написано с 18 до 50 лет", - написал он.

Напомним, в июле стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры в Чечне. В частности, 16 июня в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает подробности того, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти замену им. Желающим было предложено обратиться лично к имаму, поскольку он получил указание подготовить 30 новобранцев в полицию из числа жителей района.

Участие чеченских имамов в рекрутинге силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Ситуация необычная, поскольку ранее жителям Чечни было сложно устроиться на работу в силовые структуры, отметил, в частности, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Наверняка там не хватает людей, но при всем этом у чеченской власти достаточно резерва, чтобы в полиции и Росгвардии были "свои в доску" преданные люди. И здесь это уловка, если даже месяц он прослужит в полиции — это резерв, потом уже в последующей перспективе, если спецоперация на Украине затянется, они должны будут принять в ней участие", - сказал он.

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