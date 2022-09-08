Кадыров объявил об отправке на Украину бойцов еще двух подразделений

08 сентября 2022, 13:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Украину отправлены чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка, отчитался Рамзан Кадыров. Сформированным в Чечне трем новым батальонам и полку Минобороны переданы от фонда имени Кадырова более 200 внедорожников и 15 грузовиков, сообщил он.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября Рамзан Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовятся "несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов". Он добавил, что созданы два новых полка и три батальона. 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии.

26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы, как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. 20 августа стало известно, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса. 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил Кадыров.

Помимо бойцов полка "Север" и батальона "Юг", из аэропорта Грозного в Донбасс отправились чеченские бойцы еще двух "элитных специальных подразделений" - ОМОН «Ахмат-Грозный» управления войск Росгвардии по Чечни и полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне, сообщил вечером 7 сентября Рамзан Кадыров, отредактировав в своем Telegram-канале публикацию о двух отправленных подразделениях.

"Чеченские бойцы, среди которых и обладатели краповых беретов, решительно настроены на борьбу... Для большинства из них это далеко не первая отправка в Донбасс", - говорится в публикации.

В октябре 2021 года во время сдачи нормативов на получение краповых беретов на Ставрополье произошел конфликт между сотрудниками Росгвардии. Бойцы "Витязя" заявили, что силовики из Чечни получили краповые береты незаслуженно, хотя были сняты с дистанции за обман – друзья подвозили их на машинах во время испытаний. Подробности о скандале и о том, кто имеет право на ношение краповых беретов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов"". О специфике крапового берета как знака отличия и некоторых известных его обладателях рассказывается в материале "Кавказского узла" "От Ельцина до Кадырова: самые известные обладатели краповых беретов".

Сегодня ночью Кадыров сообщил, что 7 сентября встретился с командирами новых батальонов и полка Минобороны - Зайнди Зингиевым, Мусой Иблаевым, Исмаилом Агуевым и Асланбеком Салиевым.

"Я передал командирам ключи от внедорожников. Автотранспорт и другая качественная материально-техническая база, которыми мы обеспечили подразделения, намного облегчат решение боевых задач для бойцов и повысит их эффективность. Ранее РОФ (региональный общественный фонд имени Кадырова. – Прим. "Кавказского узла") закупил и передал новым воинским частям 209 единиц автотранспорта УАЗ "Патриот" и 15 Уралов", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Официальная информация об источниках финансирования фонда имени Ахмата Кадырова на сайте фонда отсутствует. По словам Рамзана Кадырова, деньги республике дают спонсоры. Среди них Кадыров выделяет чеченских бизнесменов Умара и Хусейна Джабраиловых, Руслана Байсарова, Михаила Гуцериева. По данным "Коммерсанта", ежемесячно все республиканские бюджетники обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов. Пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

Напомним, Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов России. 31 августа в своем Telegram-канале он написал, что в зону военной операции отправлен очередной контингент добровольцев, которых подготовили в Гудермесе военные инструкторы Российского университета спецназа. Он также опубликовал видеоролик, в котором спикер парламента Чечни Магомед Даудов говорит, что с начала военной операции на Украине из Чечни туда направлены более пяти тысяч добровольцев.

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