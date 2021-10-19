19 октября 2021, 14:56
От Ельцина до Кадырова: самые известные обладатели краповых беретов
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Скандал во время прохождения испытаний на право получения краповых беретов в Грозном заставил многих задуматься о девальвации этого знака отличия. О специфике этого знака и некоторых известных его обладателях рассказывается в справке «Кавказского узла».
Во время испытаний на получение крапового берета (форменного отличия бойцов спецназа) с кандидатами из Чечни произошел скандал. О попытках чеченских участников смошенничать, последовавшей затем драке с инструкторами и демарше тех, кто получил краповые береты ранее, сообщили очевидцы и журналисты. Руководство силовиков все отрицает. Подробности истории можно прочитать в справке «Кавказского узла» «Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов"».
За что вручают береты
Форменный головной убор. Высшая форма отличия подразделений специального назначения внутренних войск МВД СССР, а после 1991 года — России и ряда постсоветских государств. В 1988 году, через 10 лет появления крапового берета, в 9-й учебной роте специального назначения дивизии Дзержинского командир роты Сергей Лысюк и его заместитель по специальной подготовке Виктор Путилов придумали экзамен на его получение, включающий тяжелые испытания: специальный марш-бросок, полосу препятствий, стрельбу, штурм высоты, акробатику, проверку рукопашных навыков и поединки.
В отряде специального назначения «Витязь» есть общественная организация, существование которой не оговорено ни одним из ныне действующих во внутренних войсках документом - Совет краповых беретов. Именно совет может принять решение о допуске к сдаче экзамена на право ношения крапового берета или вручении за проявленные в боевых действиях мужество и отвагу. Однако в 1990-е годы этот знак отличия все чаще стали вручать за другие заслуги.
Кадыров и Делимханов
Как получили свои краповые береты герои России глава Чечни Рамзан Кадыров и заместитель командира 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северокавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ Алибек Делимханов достоверно неизвестно.
Бывший сержант спецназа внутренних войск Александр Калинин рассказывал о приезде Кадырова в ханкалинскую бригаду. «Построили отряды спецназа, приехали командиры. И генерал, не буду называть его имени, при всех отрядах на плацу наградил Кадырова краповым беретом. Все ребята-краповики начали свистеть, поснимали краповые береты <…> Это было явное унижение спецназовцев», - отмечает Калинин 1.
Галина Калинникова
Российский военный медик, прапорщик медицинской службы, военфельдшер 48-го полка оперативного назначения «Тайфун» внутренних войск МВД России, кавалер ордена Мужества, участница карабахской, осетино-ингушской и первой чеченской войн. Единственная женщина в России, удостоенная права ношения крапового берета 2.
Олег Долгов
Герой России получил краповый берет в 1994 году во время службы в отряде специального назначения «Русь» внутренних войск МВД России. В январе 1996 года при проведении спецоперации по освобождению заложников, захваченных в Кизляре отрядом Салмана Радуева, в селе Первомайском Олег Долгов входил в одну из штурмовых групп. Погиб в ходе боя 3.
Сергей Меликов
Новый глава Дагестана Сергей Меликов, бывший главком войсками национальной гвардии России получил свой берет за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий в Чечне, когда он служил в разведотделе Северо-Кавказского округа внутренних войск в 1995-1996 годах 4.
Виталий Бабаков
Прошел испытания на краповый берет в 1993 году во время службы снайпером спецназа в 7-м отряде специального назначения внутренних войск МВД России «Росич». 2 января 1995 года Виталий Бабаков принимал участие в штурме комплекса городской больницы Грозного. Он точным огнем уничтожил нескольких снайперов. Сам был ранен. Указом Президента России за мужество и героизм ему было присвоено звание Героя России 5.
Сергей Ченчик
Бывший первый заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации (2016-2020) и начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (2010-2016) Сергей Ченчик получил краповый берет в 2000 году, когда был полковником в спецназе 6.
Иван Шелохвостов
Герой России заслужил краповый берет пройдя испытания одним из лучших в 2000 году в отряде специального назначения внутренних войск «Витязь». 4 февраля 2003 года при проведении специальной операции по уничтожению боевиков в Аргуне штурмовая группа Шелохвостова подверглась обстрелу боевиками. Шелохвостов был ранен. Приказав подчиненным эвакуировать других раненых и отходить к основным силам отряда, остался прикрывать отход группы. Попытку боевиков вырваться из горящего здания Шелохвостов сначала пресекал автоматным огнем. Когда закончились патроны, он выдернул чеку последней гранаты и погиб, уничтожив 14 боевиков 7.
Береты Ельцина и Медведева
За вклад в развитие специальных подразделений внутренних войск краповые береты вручали нередко. Получил такой и первый президент России Борис Ельцин, и третий президент Дмитрий Медведев 8. За такой же вклад вручали береты главкомам внутренних войск Анатолию Куликову, Николаю Рогожкину и Юрию Шаталину, а также начальнику Управления боевой подготовки внутренних войск МВД России Анатолию Романову 9. В 2015 году получил свой берет и главком Нацгвардии Виктор Золотов 10.
Примечания
- Чеченская война - http://www.christian-spirit.ru/v63/63.(13).htm
- Единственная женщина, получившая Краповый берет. Как ей это удалось? // Военная хроника - https://voenhronika.ru/publ/pervaja_chechenskaja_vojna/edinstvennaja_zhenshhina_poluchivshaja_krapovyj_beret_kak_ej_ehto_udalos_2021/2-1-0-10317
- Золотые звёзды Отечества. Биографический справочник - https:// ветеран.мвд.рф/ upload/site106/document_journal/III_geroy_mvd_RF_site.pdf
- Артюхов. Е. Право на краповый берет - https://history.wikireading.ru/266606
- Золотые звёзды Отечества. Биографический справочник - https:// ветеран.мвд.рф/ upload/site106/document_journal/III_geroy_mvd_RF_site.pdf
- Адмирал Нельсон из спецназа - http://army.lv/ru/Admiral-Nelson-iz-spetsnaza/2645/4431
- Золотые звёзды Отечества. Биографический справочник - https:// ветеран.мвд.рф/ upload/site106/document_journal/III_geroy_mvd_RF_site.pdf
- В Кисловодске Медведеву подарили краповый берет // РИА Новости, 19 ноября 2010 года
- Характер: Генерал Романов - https://web.archive.org/web/20180702175735/http://www.bratishka.ru/archiv/1998/5/1998_5_1.php
- У главкома Нацгвардии Золотова есть краповый берет // Интерфакс, 7 апреля 2016 года