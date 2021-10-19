Борис Ельцин (слева) и Рамзан Кадыров в краповых беретах. Коллаж "Кавказского узла" Фото: стоп-кадр видео https://youtu.be/Y1RXSMpoXsc?t=128 https://www.youtube.com/watch?v=dpTZvQiNHms

19 октября 2021, 14:56

От Ельцина до Кадырова: самые известные обладатели краповых беретов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Скандал во время прохождения испытаний на право получения краповых беретов в Грозном заставил многих задуматься о девальвации этого знака отличия. О специфике этого знака и некоторых известных его обладателях рассказывается в справке «Кавказского узла».

Во время испытаний на получение крапового берета (форменного отличия бойцов спецназа) с кандидатами из Чечни произошел скандал. О попытках чеченских участников смошенничать, последовавшей затем драке с инструкторами и демарше тех, кто получил краповые береты ранее, сообщили очевидцы и журналисты. Руководство силовиков все отрицает. Подробности истории можно прочитать в справке «Кавказского узла» «Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов"».

За что вручают береты

Форменный головной убор. Высшая форма отличия подразделений специального назначения внутренних войск МВД СССР, а после 1991 года — России и ряда постсоветских государств. В 1988 году, через 10 лет появления крапового берета, в 9-й учебной роте специального назначения дивизии Дзержинского командир роты Сергей Лысюк и его заместитель по специальной подготовке Виктор Путилов придумали экзамен на его получение, включающий тяжелые испытания: специальный марш-бросок, полосу препятствий, стрельбу, штурм высоты, акробатику, проверку рукопашных навыков и поединки.

В отряде специального назначения «Витязь» есть общественная организация, существование которой не оговорено ни одним из ныне действующих во внутренних войсках документом - Совет краповых беретов. Именно совет может принять решение о допуске к сдаче экзамена на право ношения крапового берета или вручении за проявленные в боевых действиях мужество и отвагу. Однако в 1990-е годы этот знак отличия все чаще стали вручать за другие заслуги.

Кадыров и Делимханов

Как получили свои краповые береты герои России глава Чечни Рамзан Кадыров и заместитель командира 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северокавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ Алибек Делимханов достоверно неизвестно.

Бывший сержант спецназа внутренних войск Александр Калинин рассказывал о приезде Кадырова в ханкалинскую бригаду. «Построили отряды спецназа, приехали командиры. И генерал, не буду называть его имени, при всех отрядах на плацу наградил Кадырова краповым беретом. Все ребята-краповики начали свистеть, поснимали краповые береты <…> Это было явное унижение спецназовцев», - отмечает Калинин 1.

Галина Калинникова

Краповый берет. Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/Российский военный медик, прапорщик медицинской службы, военфельдшер 48-го полка оперативного назначения «Тайфун» внутренних войск МВД России, кавалер ордена Мужества, участница карабахской, осетино-ингушской и первой чеченской войн. Единственная женщина в России, удостоенная права ношения крапового берета 2.

Олег Долгов

Герой России получил краповый берет в 1994 году во время службы в отряде специального назначения «Русь» внутренних войск МВД России. В январе 1996 года при проведении спецоперации по освобождению заложников, захваченных в Кизляре отрядом Салмана Радуева, в селе Первомайском Олег Долгов входил в одну из штурмовых групп. Погиб в ходе боя 3.

Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: страница ВДВ:. НИКТО, КРОМЕ НАС... http://vk.com/vdv_v_rossii

Новый глава Дагестана Сергей Меликов, бывший главком войсками национальной гвардии России получил свой берет за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий в Чечне, когда он служил в разведотделе Северо-Кавказского округа внутренних войск в 1995-1996 годах 4.

Виталий Бабаков

Прошел испытания на краповый берет в 1993 году во время службы снайпером спецназа в 7-м отряде специального назначения внутренних войск МВД России «Росич». 2 января 1995 года Виталий Бабаков принимал участие в штурме комплекса городской больницы Грозного. Он точным огнем уничтожил нескольких снайперов. Сам был ранен. Указом Президента России за мужество и героизм ему было присвоено звание Героя России 5.

Сергей Ченчик

Бывший первый заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации (2016-2020) и начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (2010-2016) Сергей Ченчик получил краповый берет в 2000 году, когда был полковником в спецназе 6.

Иван Шелохвостов

Герой России заслужил краповый берет пройдя испытания одним из лучших в 2000 году в отряде специального назначения внутренних войск «Витязь». 4 февраля 2003 года при проведении специальной операции по уничтожению боевиков в Аргуне штурмовая группа Шелохвостова подверглась обстрелу боевиками. Шелохвостов был ранен. Приказав подчиненным эвакуировать других раненых и отходить к основным силам отряда, остался прикрывать отход группы. Попытку боевиков вырваться из горящего здания Шелохвостов сначала пресекал автоматным огнем. Когда закончились патроны, он выдернул чеку последней гранаты и погиб, уничтожив 14 боевиков 7.

Береты Ельцина и Медведева

За вклад в развитие специальных подразделений внутренних войск краповые береты вручали нередко. Получил такой и первый президент России Борис Ельцин, и третий президент Дмитрий Медведев 8. За такой же вклад вручали береты главкомам внутренних войск Анатолию Куликову, Николаю Рогожкину и Юрию Шаталину, а также начальнику Управления боевой подготовки внутренних войск МВД России Анатолию Романову 9. В 2015 году получил свой берет и главком Нацгвардии Виктор Золотов 10.

Примечания

  1. Чеченская война - http://www.christian-spirit.ru/v63/63.(13).htm
  2. Единственная женщина, получившая Краповый берет. Как ей это удалось? // Военная хроника - https://voenhronika.ru/publ/pervaja_chechenskaja_vojna/edinstvennaja_zhenshhina_poluchivshaja_krapovyj_beret_kak_ej_ehto_udalos_2021/2-1-0-10317
  3. Золотые звёзды Отечества. Биографический справочник - https:// ветеран.мвд.рф/ upload/site106/document_journal/III_geroy_mvd_RF_site.pdf
  4. Артюхов. Е. Право на краповый берет - https://history.wikireading.ru/266606
  5. Золотые звёзды Отечества. Биографический справочник - https:// ветеран.мвд.рф/ upload/site106/document_journal/III_geroy_mvd_RF_site.pdf
  6. Адмирал Нельсон из спецназа - http://army.lv/ru/Admiral-Nelson-iz-spetsnaza/2645/4431
  7. Золотые звёзды Отечества. Биографический справочник - https:// ветеран.мвд.рф/ upload/site106/document_journal/III_geroy_mvd_RF_site.pdf
  8. В Кисловодске Медведеву подарили краповый берет // РИА Новости, 19 ноября 2010 года
  9. Характер: Генерал Романов - https://web.archive.org/web/20180702175735/http://www.bratishka.ru/archiv/1998/5/1998_5_1.php
  10. У главкома Нацгвардии Золотова есть краповый берет // Интерфакс, 7 апреля 2016 года

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 октября 2021, 02:26

  • Суд согласился допросить бывшего главу МВД Кабардино-Балкарии по делу Карданова

    Нальчикский горсуд удовлетворил ходатайства защиты о допросе бывшего министра внутренних дел Кабардино-Балкарии Хачима Шогенова и бывшего начальника охраны первого президента республики Валерия Кокова по делу Валерия Карданова, обвиняемого в присвоении имущества базы "Баксан". Они могут прояснить обстоятельства передачи базы спортсменам, считает адвокат.

22 октября 2021, 01:29

  • Силовики не дали оппозиционерам пройти к дому Бидзины Иванишвили

    Представители "Единого национального движения" устроили импровизированный митинг с требованием освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на дороге в село Чорвила, которое силовики оцепили с целью не дать участникам акции подойти к дому лидера партии "Грузинское движение" Бидзины Иванишвили.

22 октября 2021, 00:30

  • Аналитики объяснили преследование стримеров властями Чечни

    Травля блогеров, которая развернулась в одном из чеченских Instagram-пабликов с подачи спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, вызвана стремлением властей к тотальному контролю над всеми сферами жизни, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Администраторы паблика выложили два новых видео с "воспитанием" девушек и пообещали, что спрос с мужчин "будет больше".

21 октября 2021, 23:32

  • Азербайджанский богослов Бабаев обвинен в госизмене

    Член общественного объединения "Духовные деятели Азербайджана", шиитский богослов Сардар Бабаев арестован на четыре месяца, ему предъявлено обвинение в госизмене. Родственники четырех других задержанных членов и сторонников объединения не имеют информации об их судьбе.

21 октября 2021, 22:44

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи