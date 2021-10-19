От Ельцина до Кадырова: самые известные обладатели краповых беретов

19 октября 2021, 14:56

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Скандал во время прохождения испытаний на право получения краповых беретов в Грозном заставил многих задуматься о девальвации этого знака отличия. О специфике этого знака и некоторых известных его обладателях рассказывается в справке «Кавказского узла».

Во время испытаний на получение крапового берета (форменного отличия бойцов спецназа) с кандидатами из Чечни произошел скандал. О попытках чеченских участников смошенничать, последовавшей затем драке с инструкторами и демарше тех, кто получил краповые береты ранее, сообщили очевидцы и журналисты. Руководство силовиков все отрицает. Подробности истории можно прочитать в справке «Кавказского узла» «Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов"».

За что вручают береты

Форменный головной убор. Высшая форма отличия подразделений специального назначения внутренних войск МВД СССР, а после 1991 года — России и ряда постсоветских государств. В 1988 году, через 10 лет появления крапового берета, в 9-й учебной роте специального назначения дивизии Дзержинского командир роты Сергей Лысюк и его заместитель по специальной подготовке Виктор Путилов придумали экзамен на его получение, включающий тяжелые испытания: специальный марш-бросок, полосу препятствий, стрельбу, штурм высоты, акробатику, проверку рукопашных навыков и поединки.

В отряде специального назначения «Витязь» есть общественная организация, существование которой не оговорено ни одним из ныне действующих во внутренних войсках документом - Совет краповых беретов. Именно совет может принять решение о допуске к сдаче экзамена на право ношения крапового берета или вручении за проявленные в боевых действиях мужество и отвагу. Однако в 1990-е годы этот знак отличия все чаще стали вручать за другие заслуги.

Кадыров и Делимханов

Как получили свои краповые береты герои России глава Чечни Рамзан Кадыров и заместитель командира 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северокавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ Алибек Делимханов 1 достоверно неизвестно.

Бывший сержант спецназа внутренних войск Александр Калинин рассказывал о приезде Кадырова в ханкалинскую бригаду. «Построили отряды спецназа, приехали командиры. И генерал, не буду называть его имени, при всех отрядах на плацу наградил Кадырова краповым беретом. Все ребята-краповики начали свистеть, поснимали краповые береты <…> Это было явное унижение спецназовцев», - отмечает Калинин .

Галина Калинникова

Российский военный медик, прапорщик медицинской службы, военфельдшер 48-го полка оперативного назначения «Тайфун» внутренних войск МВД России, кавалер ордена Мужества, участница карабахской, осетино-ингушской и первой чеченской войн. Единственная женщина в России, удостоенная права ношения крапового берета .

Олег Долгов

Герой России получил краповый берет в 1994 году во время службы в отряде специального назначения «Русь» внутренних войск МВД России. В январе 1996 года при проведении спецоперации по освобождению заложников, захваченных в Кизляре отрядом Салмана Радуева, в селе Первомайском Олег Долгов входил в одну из штурмовых групп. Погиб в ходе боя .

Сергей Меликов

Новый глава Дагестана Сергей Меликов, бывший главком войсками национальной гвардии России получил свой берет за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий в Чечне, когда он служил в разведотделе Северо-Кавказского округа внутренних войск в 1995-1996 годах .

Виталий Бабаков

Прошел испытания на краповый берет в 1993 году во время службы снайпером спецназа в 7-м отряде специального назначения внутренних войск МВД России «Росич». 2 января 1995 года Виталий Бабаков принимал участие в штурме комплекса городской больницы Грозного. Он точным огнем уничтожил нескольких снайперов. Сам был ранен. Указом Президента России за мужество и героизм ему было присвоено звание Героя России .

Сергей Ченчик

Бывший первый заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации (2016-2020) и начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (2010-2016) Сергей Ченчик получил краповый берет в 2000 году, когда был полковником в спецназе .

Иван Шелохвостов

Герой России заслужил краповый берет пройдя испытания одним из лучших в 2000 году в отряде специального назначения внутренних войск «Витязь». 4 февраля 2003 года при проведении специальной операции по уничтожению боевиков в Аргуне штурмовая группа Шелохвостова подверглась обстрелу боевиками. Шелохвостов был ранен. Приказав подчиненным эвакуировать других раненых и отходить к основным силам отряда, остался прикрывать отход группы. Попытку боевиков вырваться из горящего здания Шелохвостов сначала пресекал автоматным огнем. Когда закончились патроны, он выдернул чеку последней гранаты и погиб, уничтожив 14 боевиков .

Береты Ельцина и Медведева

За вклад в развитие специальных подразделений внутренних войск краповые береты вручали нередко. Получил такой и первый президент России Борис Ельцин, и третий президент Дмитрий Медведев . За такой же вклад вручали береты главкомам внутренних войск Анатолию Куликову, Николаю Рогожкину и Юрию Шаталину, а также начальнику Управления боевой подготовки внутренних войск МВД России Анатолию Романову . В 2015 году получил свой берет и главком Нацгвардии Виктор Золотов .

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