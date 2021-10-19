Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов"

19 октября 2021, 00:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Во время испытаний на получение крапового берета (форменного отличия бойцов спецназа) с кандидатами из Чечни произошел скандал. О попытках чеченских участников смошенничать, последовавшей затем драке с инструкторами и демарше тех, кто получил краповые береты ранее, сообщили очевидцы и журналисты. Руководство силовиков все отрицает. Об истории знака отличия, о том, что не готовы обсуждать военные начальники и политическое руководство, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Ничего не было

Драки не было, потому что во время и после прохождения марш-броска драки исключены, конфликт является сильным преувеличением, на автомобилях никого не подвозили, отказа носить краповые береты бойцами спецназа «Витязь» тоже не было, а «95 процентов сообщений СМИ – выдумка», - такими или другими словами официальные и неофициальные представители силовых структур отрицают сообщения журналистов о скандале во время испытаний на присуждение крапового берета .

17 октября 2021 года журналист Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал о том, что на полигоне учебного центра «Тамбукан» (Ставропольский край), где с 11 по 15 октября бойцы спецназа проходили испытания на получение крапового берета, во время марш-броска друзья некоторых соискателей из Чечни подвозили их на машинах.

Бойцы возмутились этим, и завязалась массовая драка, участников которой разнимал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк. Позднее спецназовцев возмутило и то, что провалившие испытания конкурсанты все равно получили заветные береты. Поэтому, по словам Александра Коца, «краповики» 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» решили отказаться от ношения своих беретов в знак протеста.

Телеграм-канал военных новостей Reverse Side of The Medal заявил, что у участников испытаний были проблемы с прохождением не только марш-броска, но и других этапов — в частности, штурма высоты .

Краповый берет

Форменный головной убор. Высшая форма отличия подразделений специального назначения внутренних войск МВД СССР, а после 1991 года — России и ряда постсоветских государств.

В 1988 году, через 10 лет появления краповых беретов в 9-й учебной роте специального назначения дивизии Дзержинского командир роты Сергей Лысюк и его заместитель по специальной подготовке Виктор Путилов придумали экзамен на его получение.

Испытания включают специальный марш-бросок, полосу препятствий, стрельбу, штурм высоты, акробатику, проверку рукопашных навыков и поединки. Прохождение испытаний контролируют инструктора из числа уже носящих краповые береты. Им категорически запрещается оказывать помощь испытуемым в совершении марша и преодолении препятствий, а также вмешиваться в процесс испытания, отдавать какие-либо команды и распоряжения.

В отряде специального назначения «Витязь» есть общественная организация, существование которой не оговорено ни одним из ныне действующих во внутренних войсках документом - Совет краповых беретов. Именно Совет может принять решение о допуске к сдаче экзамена на право его ношения или о вручении за проявленные в боевых действиях мужество и отвагу, а также о вручении получившим ранения и не имеющих возможность сдать экзамен .

Александр Коц

Российский журналист, военный корреспондент «Комсомольской правды». Шеф-редактор еженедельника «Звезда» (Издательский дом «Комсомольская правда»). Во время взрыва на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года, когда в результате теракта был убит президент Чечни Ахмат Кадыров, Александр Коц был контужен .

Освещал события в Косово (2000, 2008 и 2011 годы), Афганистане (2006, 2013 годы), республиках Северного и Южного Кавказа (более 30 командировок с 2000 по 2016 год, в том числе в Беслане и Цхинвале), Египте (январь-февраль 2011, 2012, 2013 годы), Ливии (несколько командировок в течение 2011 года), Сирии (несколько командировок в 2012—2013 и 2015—2017 годах году) , в Ираке (2016 год), Украине (2014—2017) и Венесуэле (2019) .

Источники Коца

Через несколько часов после первой публикации источник Александра Коца сообщил, что инцидент с дракой произошел не в ставропольском учебном центре, а в Грозном, куда для принятия экзамена приехали инструкторы. «Это наши инструкторы с "Витязя" поехали в Грозный, в Грозном принимали [экзамен] у чеченцев. Они даже на марше загружали бойцов, вывозили вперед на "Урале", высаживали их, и те дальше бежали <…> Наши их давай снимать, все те в драку полетели. Там такое творилось» .

Коц также обнародовал несколько аудиозаписей, которые, по его словам, сделали очевидцы происшествия. Один из них предположил, что кандидаты из Чечни пытались жульничать, потому что Рамзан Кадыров платит им по миллиону рублей за сдачу испытаний на краповый берет . О таком решении главы Чечни в 2019 году писали СМИ .

Двоюродный брат Кадырова испытания не прошел

В марте 2019 года главой учебно-тренировочного центра СОБР «Терек» управления Росгвардии по Чечне был назначен двоюродный брат главы Чечни Абдул-Керим Кадыров. В интервью ТАСС Сергей Лысюк рассказал, что с испытаний на получение крапового берета был снят родственник главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керим, так как «сошел на марш-броске», то есть на первом испытании .

Не готовы обсуждать

Председатель Ставропольского регионального Совета краповых беретов военнослужащих запаса Владимир Николенко наотрез отказался рассказать, имела ли место драка на «Тамбукане», заявив, что «это дело внутри объединения силовиков» .

Такое отношение напоминает инцидент в Чечне, когда 25 февраля 2016 года на территории воинской части в селе Борзой Шатойского района произошла массовая драка. По информации местных жителей, ей предшествовало избиение 24 февраля группой военнослужащих молодого солдата-чеченца, а в самой драке участвовали и гражданские.

Тогда военная комендатура и власти Чечни не смогли полностью отрицать события, но настаивали на бытовой подоплеке и заявляли об отсутствии в нем мотивов межнациональной вражды, хотя из голосового сопровождения к распространенной в соцсетях видеозаписи драки, перевод которого на русский язык опубликовало «Эхо Кавказа», следовало, что предшествовавшее драке избиение солдата сопровождалось античеченскими выкриками.

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