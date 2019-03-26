Абдул-Керим Кадыров. Фото: кадр видео РРОО ФРБ "Кадыров Абдул-Карим - глава Федерации бильярдного спорта Чечни" https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=rt5xzFSNV-4

26 марта 2019, 12:41

Родственник Кадырова возглавил центр подготовки спецназа в Чечне

Главой учебно-тренировочного центра управления Росгвардии 25 марта был назначен двоюродный брат главы Чечни Абдул-Керим Кадыров.

"Кавказский узел" писал, что 30 августа 2018 года на должность начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии в Чечне был назначен односельчанин главы республики Рамзана Кадырова Рамзан Эдилов.

"Руководителем учебно-тренировочного центра СОБР "Терек" назначен лейтенант Абдул-Керим Кадыров. Он является сотрудником СОБРа, зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, является профессионалом своего дела. 25 марта новый руководитель был представлен личному составу центра и приступил к исполнению своих служебных обязанностей", - заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель управлении Росгвардии по Чечне.

28-летний Абдул-Керим Кадыров приходится двоюродным братом главе Чечни по отцовской линии, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Скиншот сообщения на официальной странице Рамзана Кадырова в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_379639В свою очередь глава Чечни поздравил сегодня Абдул-Керима Кадырова с назначением, назвав его "дорогим младшим братом". "Абдул-Керим имеет прекрасную теоретическую и практическую подготовку. Окончил Московское суворовское военное училище, имеет высшее юридическое образование. Он в течение года совершенствовал мастерство офицера спецназа в сложнейших условиях Сибири, Севера, в горах, совершал десантирование с самолета. Из нашего кадыровского рода более пятидесяти молодых людей служат в правоохранительных органах и спецподразделениях", - написал Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее должность начальника учебно-тренировочного центра СОБР "Терек" занимал Хусейн Межидов. Его назначили командиром 249-го отдельного специального моторизованного батальона "Юг", сообщило 25 марта ИА "Чечня сегодня".

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова", опубликованного 28 июня 2018 года "Кавказским узлом".

Напомним, что 26 июля 2018 года племянник главы Чечни Ибрагим Закриев был утвержден в должности мэра Грозного. Месяцем ранее еще один племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров стал главой Курчалоевского района. 8 ноября 2017 года начальником УМВД по Грозному был назначен близкий родственник Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров. 9 октября 2017 года УГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Рамзана Кадырова.

Примечание:

"Упрек в адрес главы Чечни на "прямой линии" с Путиным показал недовольство Кремля Кадыровым", "Глава Урус-Мартановского района снят с поста после критики со стороны Кадырова", "Финалист телешоу "Команда" возглавил секретариат Кадырова".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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