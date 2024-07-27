Трое военных из Волгоградской области убиты в зоне СВО

27 июля 2024, 06:30

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Александр Фомиченко, Алексей Шабельский и Константин Дудкин убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 855 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 26 июля представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 852 бойцов из Волгоградской области.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Александр Фомиченко, Алексей Шабельский и Константин Дудкин убиты на Украине. Заместитель главы Октябрьского района Сергей Кормельченко передал их родственникам ордена Мужества, которыми военнослужащие награждены посмертно, сообщил 22 июля паблик "Настоящий Октябрьский район".

Таким образом официально признаны убитыми на Украине не менее 855 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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