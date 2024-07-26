26 июля 2024, 20:00

Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

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Руслан Бегалиев и Арман Дуспасов убиты на Украине. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 852 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 июля власти признали убитыми не менее 850 бойцов из Волгоградской области.

24-летний боец Руслан Бегалиев убит в военной операции на Украине, сообщила педагог  местной школы Гульнара Маслакова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", анонсируя прощание с бойцом.

Ранее районные власти, отчитываясь о проведении патриотического мероприятия, сообщали в своем Telegram-канале, что в боях убит Арман Дуспасов.

Таким образом, с начала военной операции на Украине представителями властей и силовиками официально признаны убитыми не менее 852 военнослужащих из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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