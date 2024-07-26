Житель Чечни заподозрен в финансировании ИГ*

26 июля 2024, 18:10

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Уголовное дело о содействии терроризму расследуется в Чечне. По версии следствия, местный житель перевел террористической организации 300 тысяч рублей.

Уголовное дело о содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ) расследуется в отношении жителя Чечни, сообщило сегодня управление Следкома по Чечне.

"По данным следствия, местный житель дважды в 2016 году осуществил денежный перевод в иностранной валюте в одну из зарубежных стран с целью финансирования запрещенной в России международной террористической организации "ИГИЛ". Общая сумма переведенных подозреваемым денежных средств составила более 300 тысяч рублей", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В сообщении не говорится, задержан ли подозреваемый.

"Кавказский узел" ранее писал, что суд в Москве приговорил к 17 годам лишения свободы книгоиздателя из Чечни Асламбека Эжаева, признав его виновным в финансировании терроризма. Первые четыре года заключения он должен провести в тюрьме. Заседания суда, на которых допрашивались засекреченные свидетели, проходили без публики, из 15 свидетелей 12 были анонимными.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.