Кадыров объявил о создании в Чечне нового полка полиции

20 августа 2022, 18:03

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В Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса, 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил Рамзан Кадыров.

"Кавказский узел" писал, что в июле стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры в Чечне. Участие чеченских имамов в компании по рекрутингу жителей для работы в силовых структурах говорит о том, что она стала непопулярной из-за спецоперации на Украине, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. При поступлении на работу в силовые ведомства человек будет зачислен в запас, а затем поставлен перед фактом, что он обязан участвовать в спецоперации, полагают они.

О создании нового полка полиции в Чечне Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем Telegram-канале. Он пояснил, что "ведется работа по созданию дополнительного полка полиции №2 по охране объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по ЧР." В него будет входить свыше 2000 бойцов, для которых создаются все условия, "начиная от современной техники, вооружения и заканчивая комфортабельными условиями проживания"

В Telegram-канале главы Чечни опубликована видеозапись встречи с временно исполняющим обязанности командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенантом Алибеком Делимхановым. Беседа проходила на чеченском с частым вкраплением слов и фраз на русском языке. В частности, говоря о формировании полка, Делимханов назвал на русском языке цифру 2178 человек.

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По уверениям Кадырова, Делимханов сообщил ему, что "количество желающих вступить в полк ежедневно растёт". "На данный момент насчитывается больше 600 кандидатов, 200 из которых уже прошли военно-врачебную комиссию. Также определён командир подразделения", - отметил глава Чечни.

Кадыров добавил, что ранее было принято решение реорганизовать уже существующий аналогичный полк под боевой. "Это значительно расширит возможности подразделения по охране важных объектов", - отметил он.

26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. По его словам, в состав полка вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. О целях создания военного полка спецназа Кадыров не сообщил, но добавил, что "это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона".

Чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" 13 мая заявила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – заявил "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

Отметим также, что 18 июля глава Чечни заявил о востребованности юге России в качестве упреждающих тактических мер баз ПВО. По его мнению, одну из них можно разместить в Шалинском районе Чечни. Реализация идеи Кадырова обеспечила бы республике дополнительное финансирование и сделала бы ее более защищенной, эта идея будет всерьез рассмотрена федеральными властями, хотя в дополнительных базах ПВО больше нуждаются другие регионы России, сочли опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. Чечня может стать объектом обстрелов из-за активного участия чеченских военных в спецоперации, предположил, в частности, военный эксперт Александр Дандыкин. "Там находятся военные базы, формирования, новые формирующиеся подразделения Минобороны и в этом плане они должны быть под полной защитой", - отметил он.

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