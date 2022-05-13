Правозащитники получили сигналы о принудительной отправке жителей Чечни на фронт

13 мая 2022, 21:22

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Десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину, сообщила чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд".

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Очередной отряд из 200 бойцов добровольно отправился из Чечни в зону спецоперации, сообщил 5 мая Рамзан Кадыров. Людей привлекли обещанием крупных выплат или принуждением, предположили некоторые пользователи Instagram*.

В чеченскую правозащитную ассоциацию "Вайфонд" поступили десятки сообщений с просьбой помочь выехать из России от жителей Чечни, пытающихся найти способы избежать отправки на Украину, заявили сегодня в своем Telegram-канале правозащитники.

"В ассоциацию "Вайфонд" поступают десятки сообщений от жителей Чеченской Республики с просьбой помочь выехать из России, так как их готовят отправить в Украину. По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", - сказано в сообщении правозащитной ассоциации.

Однако правозащитники заявили, что не смогут помочь обратившимся к ним. "К сожалению, мы не можем и не компетентны помогать миграции людей. Это ужасно, и мы пока не знаем, каким образом мы можем помочь этим людям", - отметили правозащитники.

Напомним, ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев заявил "Кавказскому узлу", что добровольцами нельзя считать всех жителей Чечни, уехавших на Украину. Он уточнил, что получал информацию о давлении на тех, кто затем отправился в зону спецоперации.

Указывали о возможных проблемах с добровольцами и их поведением на Украине и сами власти Чечни. Замминистра внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов перед отправкой на Украину добровольцев призвал их не заниматься мародерством, обратил внимание наш читатель xiomara.ratke в комментарии к публикации "Отчет Кадырова об отправке добровольцев в Донбасс вызвал скепсис у пользователей соцсети".

На youtube-канале ЧГТРК "Грозный" 4 мая был опубликован ролик с выступлением Аслана Ирасханова перед добровольцами. "Ваша цель - освободить наш русский народ. Правильно? Поэтому мародерничать - это не в наших интересах. Неправильно будет. Мы подставим…, и за нас с вами будет краснеть наше руководство. Поэтому это будет караться очень строго законом", - предупредил замминистра МВД. "Выходит, подобные прецеденты с отправленными ранее на Украину "добровольцами" уже имели место, раз Ирасханов счел необходимым предупредить новых вояк о том, что этого делать нельзя", - отметил xiomara.ratke.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.