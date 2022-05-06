Отчет Кадырова об отправке добровольцев в Донбасс вызвал скепсис у пользователей соцсети

06 мая 2022, 13:59

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Очередной отряд из 200 бойцов добровольно отправился из Чечни в зону спецоперации, отчитался Рамзан Кадыров. Людей привлекли обещанием крупных выплат или принуждением, предположили некоторые пользователи Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Так, 23 апреля он отчитался об отправке из Чечни нескольких сотен добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. Каждый из них прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе, где профессиональные инструкторы обучили их азам военного искусства, заявил глава Чечни. Военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки для участия в спецоперации.

Об отправке очередного отряда добровольцев Рамзан Кадыров сообщил 5 мая в своем Telegram-канале. "Сегодняшнюю группу бойцов, выразивших желание отправиться в Донбасс, проводили […] председатель парламента ЧР Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, заместитель руководителя МВД по ЧР Аслан Ирасханов, мэр г.Грозный Хас-Магомед Кадыров. Они сами сотни раз участвовали в ожесточенных схватках с более серьёзным врагом и поэтому им было что сказать добровольцам. Уверен, что этот инструктаж бойцам будет очень полезен на практике", - написал он, добавив, что сейчас в зону спецоперации "выдвигаются тысячи воинов доброй воли, но стоит только заикнуться, их будут уже миллионы".

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором перед построенными на плацу добровольцами выступает Магомед Даудов. Речь его на видео не слышна, на видеоряд наложена музыка. Далее в кадрах показаны автобусы, выезжающие из города.

"Сегодня очередная группа добровольцев отправляется на Украину, в зону проведения спецоперации. Добровольцы предварительно прошли обучение с лучшими инструкторами в городе Гудермес на базе Российского университета спецназа. Еженедельно из Чеченской Республики отправляется 200 добровольцев… В день отправки бойцам перечисляется либо отдается на руки сумма в размере 300 тысяч рублей, также им перечисляется на счет каждые сутки 53 доллара от министерства обороны", - говорит голос за кадром.

Подготовить за неделю около 200 добровольцев реально, если у них уже есть опыт военной службы, пояснил ранее "Кавказскому узлу" военный эксперт Василий Дандыкин. Данные Кадырова сомнительны, база в Гудермесе не может обеспечить такой масштаб подготовки добровольцев, указал полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

Сообщение об отправке отряда добровольцев размещено также 5 мая на странице ИА "Грозный-информ" в Instagram*. К 13.50 мск 6 мая эта публикация набрала 10,8 тысячи просмотров, под ней размещено 30 комментариев.

Авторы некоторых из них предположили, что добровольцев привлекли обещанные деньги. "Добровольцы должны идти бесплатно, а это [скопление людей] бежит из-за бабок", - высказал, в частности, мнение california_magic7. "Как это страшно, они за деньги что хочешь сделают", - написала kurmanaeva.karina.

"Представьте, на что способны люди, которые идут на это за 300 тысяч", - предложил sonder666777. "У каждого своя история. Просто так за эту сумму никто не пойдет. Или принудили, или заставила нужда", - предположил z_gieroie.

Пользователь cyberlion95 обратил внимание на долларовый эквивалент суточной оплаты пребывания на Украине. "53$ за участие в [спецоперации]?" – удивился он. "Почему оплата в долларах? В рублях нельзя?" – задался вопросом и orchidee164.

Подразделения чеченских силовиков на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета Кадырова.

Общественности, журналистам и правозащитникам неизвестно, могут ли жители Чечни отказаться от участия в спецоперации, сказала в марте "Кавказскому узлу" председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина. Она не исключила, что в случае отказа от участия в спецоперации люди могут подвергнуться преследованиям. "Если отказаться, будут тяжелые последствия, в том числе для семьи", - пояснила правозащитница.

Добровольцами нельзя считать всех жителей Чечни, уехавших на Украину, подтвердил тогда же "Кавказскому узлу" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Он уточнил, что получал информацию о давлении на тех, кто затем отправился в зону спецоперации. "Например, человек работает в структурах. К нему приходят домой, говорят: "Все, собирайся… А если не хочешь, то, говорят, устроим проблемы родственникам", - рассказал он.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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