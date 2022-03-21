Слова о тысяче добровольцев на Украине вызвали сомнения в правдивости Кадырова

21 марта 2022, 17:00

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Некоторые из чеченских силовиков, которых Рамзан Кадыров объявил добровольными участниками спецоперации на Украине, согласились на это под давлением, предположили правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Руслан Кутаев. Для бывшего начальника полиции Чечни Апти Алаудинова командировка на Украину стала шансом вернуть влияние в республике, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Рамзан Кадыров заявил, что тысяча добровольцев из Чечни отправилась участвовать в спецоперации на Украине, а возглавил их помощник главы Чечни по силовому блоку Апти Алаудинов, бывший начальник полиции республики. Алаудинов – "опытный боец, отличный координатор действий", пояснил глава Чечни.

Апти Алаудинов был уволен с поста замглавы МВД Чечни указом Владимира Путина от 18 марта 2021 года. Это произошло после того, как 15 марта 2021 года резонанс вызвала публикация "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в республике славой жестокого человека, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Общественности, журналистам и правозащитникам не дают информации, могут ли жители Чечни отказаться от участия в спецоперации на Украине, сказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

По ее мнению, в случае отказа от участия в спецоперации люди могут подвергнуться преследованиям. "Если отказаться, будут тяжелые последствия, в том числе для семьи… Но точно знаю, что есть люди, которые едут добровольно, но за деньги", - пояснила правозащитница, добавив, что миссию Апти Алаудинова можно рассматривать, как шанс вернуться "на высокие места во власти Чечни".

В марте 2021 года Светлана Ганнушкина поделилась с "Кавказским узлом" мнением, что у Алаудинова на посту замминистра внутренних дел фактически было больше власти, чем у самого главы МВД республики. Увольнение Алаудинова стало признаком его опалы, указали некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков.

Добровольцами нельзя считать всех жителей Чечни, уехавших на Украину, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "В подавляющем большинстве «добровольцы» - это люди, которые не имели отношения к силовым структурам", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кутаев уточнил, что получал информацию о давлении на тех, кто впоследствии отправился в зону спецоперации. "Например, человек работает в структурах. К нему приходят домой, говорят: "Все, собирайся… А если не хочешь, то, говорят, устроим проблемы родственникам". Мне сообщали, что "если ты не хочешь идти [участвовать в спецоперации], то ты должен отдать все деньги, которые выплатили за время работы в структуре". Вот сколько лет проработал – столько и отдавай денег", - рассказал Руслан Кутаев.

Алаудинов сделал выбор также не по собственному желанию, предположил он. "Алаудинов мечтает вновь влиять на события, быть на слуху. Но я не думаю, что он поехал в Украину по собственному желанию", - сказал Кутаев.

Если человек подписал контракт, то с юридической точки зрения его можно считать добровольцем, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. "Если этот человек профессионал, то, конечно, это доброволец", - сказал он.

Напомним, Рамзан Кадыров публиковал видеоотчеты, в частности, командира батальона "Юг" Хусейна Межидова об участии в спецоперации. Подразделения чеченских силовиков на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта "Кавказскому узлу" военные эксперты.

16 марта командир батальона "Восток" МВД Донецкой народной республики Александр Ходаковский раскритиковал чеченских силовиков за плохую подготовку. По его словам, они прибыли из подразделений вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы, и степень их готовности очень невысокая. Чеченские росгвардейцы отличаются от обычных силовиков уровнем подготовки, но их подготовки недостаточно для участия в боевых действиях, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Подробности о присутствии чеченских силовиков на Украине собраны "Кавказским узлом" в справках "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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