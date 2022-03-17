Кадыров заявил об отправке на Украину тысячи добровольцев

17 марта 2022, 17:44

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Тысяча добровольцев отправилась из Чечни в зону проведения военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, чеченские бойцы, которые ранее отправились на Украину, принимают участие в штурме Мариуполя.

Как писал "Кавказский узел", на митинге в Грозном 25 февраля было собрано несколько тысяч чеченских силовиков. Выступая перед ними, Рамзан Кадыров заявил, что отправиться воевать на Украину готовы свыше 70 тысяч добровольцев. Позднее он пояснил, что бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Путина и защищать украинский народ. Еще одной задачей чеченских военных является сведение "личных религиозных счетов", добавил глава Чечни. Кадыров регулярно отчитывается в соцсетях о действиях чеченских бойцов на Украине, а 14 марта сообщил, что сам побывал в зоне спецоперации на Украине, а также там находится депутат Госдумы Адам Делихманов. Однако уже 15 марта Кадыров встретился в Грозном с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. 16 марта Кадыров отчитался, что Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Уровень подготовки чеченских силовиков раскритиковал командир батальона "Восток" МВД ДНР Александр Ходаковский. По его словам, чеченские силовики, прибывшие для участия в боевых действиях в Мариуполе, собраны из подразделений вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы, при этом у Кадырова есть в распоряжении сильные и подготовленные бойцы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сегодня в своем Telegram-канале сообщение об отправке на Украину тысячи добровольцев. "Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку (...) Апты Алаудинов, во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется для участия в спецоперации", - сообщил Кадыров.

Он отметил, что Алаудинов "опытный боец, (...) отличный координатор действий, умеет принимать верные решения в сложной боевой обстановке".

Отметим, что сообщение об отправке добровольцев в Чечню появилось спустя два дня после визита в Грозный секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и полпреда президента в СКФО Юрия Чайки.

Сегодня же глава Чечни отчитался об участии чеченских бойцов в штурме Мариуполя. "Чеченские бойцы продолжают принимать самое деятельное участие в штурме Мариуполя. (...) Задача усложняется наличием мирного населения в зоне боевых столкновений и бойцам приходится действовать очень аккуратно", - заявил глава Чечни.

На опубликованном видео видна группа военных, у автомашин, затем показаны автомобили, которые едут по дороге, а также продемонстрированы обрывки переговоров по рации на русском и чеченском языках, которые проходят на фоне перестрелки за кадром.

Ранее глава Чечни Кадыров публиковал видеоотчеты, от командиров подразделений, в частности, командира батальона "Юг" Хусейна Межидова о зачистках украинских населенных пунктов. Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта. Подробности о присутствии чеченских военных на Украине собраны "Кавказским узлом" в справках "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

"Кавказский узел" также писал, что 3 марта Кадыров опубликовал видео, на котором чеченские военные изучают на Украине у беженцев содержимое смартфонов, отчитался один из них на видео. Проверка фото и переписки для Чечни привычная практика, и кадыровцы применили ее на Украине, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Алексей Малашенко.

Напомним, что с проверки телефона началось преследование братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Так, Кризисная группа "СК SОS" сообщила, что Исмаил Исаев первый раз был задержан в августе 2019 года на улице в Грозном, когда при проверке телефона, полицейский обнаружил там флаг ЛГБТК+. После этого его удерживали в ОВД на протяжении 10 суток и требовали с матери "выкуп" в 300 тысяч рублей. После этого внимание силовиков закрепилось за юношей. 22 февраля суд в Чечне приговорил Магамадова к восьми годам лишения свободы, а Исаева - к шести годам по обвинению в пособничестве боевику. По версии обвинения, братья передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. Адвокаты добивались переноса рассмотрения дела в другой регион, но суд отказал им, также безрезультатной оказалась и голодовка братьев

Военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".