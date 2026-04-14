19:57, 14 апреля 2026

Кадыров рапортовал о новой отправке бойцов на фронт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередная группа комбатантов отправилась из Грозного в зону боевых действий на Украине. Перед вылетом бойцы хвалили Российский университет спецназа и благодарили Кадырова. 

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп военных из республики в зону боев на Украине, последний такой отчет Рамзан Кадыров опубликовал 2 апреля. Из Чечни для участия в боях на Украине направлено 70520  бойцов, из них 24500 - добровольцы, в зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, заявил 25 марта глава правительства республики Магомед Даудов.

Глава Чечни отчитался сегодня об отправке из Грозного самолета с новой группой военных для участия в боевых действиях на Украине. В составе группы - добровольцы, которые прошли на базе Российского университета спецназа имени Путина в Гудермесе “усиленную боевую подготовку”, написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. 

По словам Кадырова, эти бойцы по итогам тренировок готовы “для безупречного выполнения задач в самых жестких условиях”. Чем именно отличается “усиленная” боевая подготовка в РУС от обычной, он не уточнил. Кадыров подчеркнул, что многие участники группы “уже имеют боевой опыт”, но “снова рвутся в бой”. 

В аэропорту группу традиционно провожал глава правительства Чечни Магомед Даудов. Судя по видеозаписи, Даудов выступил перед бойцами на летном поле эмоциональнее, чем обычно, призвав их “бороться с этой нечистью”. Построенные бойцы держали российский триколор, минимум два советских красных флага, и несколько флагов с портретами Ахмата Кадырова. 

Участники группы перед камерой нахваливали подготовку, с бравадой рассказывали о своем опыте или озвучивали казенные формулировки. “Лучшие инструктора, лучшая медицина. Бьем [...] очень хорошо, “Ахмат” боятся. В основном сдаются “Ахмату”, - заявил один из них. “Здесь самые лучшие специалисты, самая лучшая подготовка, боевая стрельба, теория. Я очень благодарен главе Чеченской республики за организацию данного процесса”, - выступил другой.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января Кадыров выступил против переговоров с Украиной, заявив, что считает правильным продолжать специальную военную операцию "до конца". 5 февраля он отчитался, что 20 уроженцев Чечни возвращены из украинского плена, а журналисты обнаружили среди освобожденных "ахматовцев" осужденного за сексуальное насилие над детьми и бывшего чиновника.

Российский университет спецназа - организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
