Освобождена часть обвиняемых по делу о штурме дворца президента в Тбилиси

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Восемь обвиняемых по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября вышли на свободу после заключения процессуального соглашения. Они приговорены к трем годам условно в обмен на признание вины.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая Тбилисский городской суд приговорил к длительным срокам заключения организаторов и участников протестной акции, прошедшей 4 октября 2026 года в день муниципальных выборов, которая завершилась попыткой штурма президентского дворца. Защита назвала приговор политически мотивированным.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Пять лидеров акции протеста - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе - были арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента.

Речь идет о Еве Шаншиашвили, Александре Гоголадзе, Гоче Каташвили, Сулхане Абралава, Рамазе Джорбенадзе, Джандри Тиркия, Геннадии Келихашвили и Давиде Гурцкая, сообщила сегодня телекомпания Pirveli.

Все восемь лиц получили условный срок - три года. Они были освобождены из зала суда, за исключением обвиняемой Шаншиашвили, которой в качестве меры пресечения ранее была определена выплата залога.

Соглашение о признании вины, достигнутое сторонами, было утверждено судьей Джвебе Начкебия. Прокуратура согласилась на соглашение о признании вины с указанными лицами после того, как они признали свою вину и представили неопровержимые доказательства.

По этому эпизоду обвинения проходят 15 человек. Семеро из них не признали вину и отказались заключать соглашение со следствием. Судья Георгий Гелашвили продолжит рассмотрение их дел, уточнила телекомпания.

После освобождения из зала суда один из осужденных Александр Гоголадзе поблагодарил оставшихся в заключении.

"Свобода - высшая ценность, она стоит всего. Хочу сказать ребятам, которые там находятся, я вас очень люблю. Знайте, что я тоже там. Я перешёл из одной тюрьмы в другую, но я выдержу. Я на вашей стороне, ребята, большое вам спасибо за то, что вы приняли это решение. Я просто немного стар и не смог это выдержать, поэтому и ушёл. В деле было много чего, но что было правдой, а что ложью, вот в чём вопрос. Моё здоровье немного ухудшилось, и это было моим решением", - сказал Гоголадзе.

Гоча Каташвили, освобожденный из тюрьмы по соглашению о признании вины, пожелал мужества и стойкости тем, кто остается в заключении.

"Свобода стране, свобода народу. Мир, мужество и стойкость тем, кто остается в заключении. Мы не признаем себя группой, знаю ли я кого-нибудь? Я до сих пор не знаю их имен и фамилий", - заявил он.

"Я хотел бы пожелать свободы всем оставшимся узникам совести", - с таким заявлением выступил еще один освобожденный из сала суда Давид Гурцкая. Также он поблагодарил своих сторонников. По словам Гурцкая, в тюрьмах много достойных людей, ставших жертвами наркополитики.

Прокурор по данному делу Роин Хинтибидзе предупредил, что если кто-либо еще хочет признаться в преступлении, у него еще есть возможность сделать это до оглашения приговора. По его словам, это признание должно быть добровольным и искренним.

"8 обвиняемых признались в преступлении, раскаялись, обратились к нам с заявлением, и, как мы им и обещали, между нами было подписано соглашение о признании вины. Все восемь были приговорены к 3 годам лишения свободы. Что касается остальных обвиняемых, то если кто-либо еще хочет признаться в преступлении, искренне раскаяться и обратиться к нам с заявлением, у него еще есть возможность сделать это до оглашения приговора. Как только у нас появится такая возможность, мы обсудим возможность заключения с ними соглашения о признании вины. Согласно процессуальному кодексу, это возможно до вынесения вердикта Верховным судом", - заявил Хинтибидзе.

4 октября 2025 года прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".