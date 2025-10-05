"Грузинская мечта" победила на выборах мэров на фоне раскола в оппозиции

Кандидаты от "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Раздробленность оппозиции и частичный бойкот выборов политическими партиями способствовали победе правящей партии, указала правозащитница Тамта Микеладзе.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 октября ЦИК Грузии представил предварительные результаты муниципальных выборов по итогам подсчета бюллетеней с большинства участков. По версии ЦИК, на выборах побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта". Во всех пяти самоуправляемых городах (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти) мэрами стали кандидаты от «Грузинской мечты».

4 октября прошли муниципальные выборы во всех 64 муниципалитетах Грузии, включая пять самоуправляемых городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави. На четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий 1 отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария – За Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

На выборах мэров победили кандидаты от правящей партии

Кандидаты в мэры от «Грузинской мечты» победили на выборах во всех муниципалитетах, при этом в 26 из них, где конкурентов у представителей правящей партии не было, - с результатом 100%. Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, это Сагареджо, Гурджаани, Дедоплисцкаро, Кварели, Тианети, Гардабани, Дманиси, Цалка, Тетрицкаро, Ахалцихе, Адигени, Аспиндза, Ахалкалаки, Ниноцминда, Они, Амбролаури, Цагери, Лентехи, Местия, Сачхере, Багдати, Вани, Ткибули, Поти, Абаша и Мартвили, сообщает сегодня "Новости - Грузия".

"В остальных 38 муниципалитетах на выборах мэра партия власти тоже побеждает, но с немного худшими результатами – там конкуренты у них все же были, в 27 случаях только один", - говорится в публикации.

Явка в Тбилиси составила 31,08% - по данным издания, "такого низкого показателя за годы правления "Грузинской мечты" ни разу не фиксировалось". В масштабах страны явка составила 40,93%. Однако муниципальные выборы считаются состоявшимися при любой явке. При этом для избрания мэром кандидат должен получить 50% голосов, пишет издание.

Избирком зарегистрировал 25 жалоб на нарушения

В окружные избирательные комиссии поступило 25 жалоб, сообщила сегодня пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. "В основном они касаются: нарушений правил фото- и видеосъемки, обустройства помещения для голосования, учета избирателей вне избирательного участка и так далее", - приводит ее слова "Интерпрессньюс".

Иоселиани отметила, что "в установленные законом сроки" в каждом избирательном округе будут пересчитаны бюллетени на пяти случайно выбранных избирательных участках, говорится в публикации.

На избирательных участках в Тбилиси были зафиксированы препятствия видеонаблюдению и карусельное голосование, а в Батуми - подкуп избирателей. На нескольких избирательных участках в Кутаиси были замечены агитаторы со списками в руках, а на участке № 4 в Ахалцихе выявлен факт "группового" голосования. К полудню 4 октября было подано более 100 жалоб на нарушения, заявил один из лидеров партии "Лело - Сильная Грузия" Тазо Датунашвили.

Раскол в оппозиции способствовал победе "Грузинской мечты"

Проигрыша раздробленной оппозиции следовало ожидать, констатировала сегодня глава "Центра социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

"С самого начала было понятно, что раздробленной оппозиции не удастся добиться успеха даже в крупных городах, так как другая половина оппозиции работает против них. (Однако должна еще раз сказать, что я поддерживала идею участия всех оппозиционных партий в выборах и по-прежнему убеждена, что если бы все участвовали с едиными согласованными кандидатами, то сейчас у нас была бы совершенно другая реальность)", - приводит сегодня ее слова JAMnews.

Истощенная и раздробленная оппозиция теперь вступит в еще более глубокий кризис

По мнению правозащитницы, было понятно, что идея «мирной революции, начинающейся 4 октября и заканчивающейся 4 октября", инициированная "странными лидерами", "абсурдна, легкомысленна и опасна".

"Было понятно, что эти попытки будут сопровождаться усилением репрессий, рисками маргинализации протеста и политического нигилизма. Не требовалось большого ума или большого опыта в политике, чтобы это предвидеть. Деинституционализированная, подавленная, истощенная и раздробленная оппозиция теперь вступит в еще более глубокий кризис. Однако, возможно, теперь хотя бы откроется пространство для реальной дискуссии, и отсутствие стратегических рецептов заставит людей задуматься", - заявила Микеладзе.

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Напомним, в центре Тбилиси 4 октября собрались тысячи участников протестной акции. Оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого у президентского дворца начались столкновения с силовиками и задержания. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Полиция возбудила уголовное дело в связи с попыткой протестующих прорваться в президентский дворец.

Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы после столкновений в районе дворца президента Грузии, еще 30 человек получили помощь на месте.

Лидеры большинства оппозиционных партий — Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе — находятся в заключении. Подробно о преследовании участников протестов в Грузии рассказывается в справке "Кавказского узла".

