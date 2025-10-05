Кандидаты от "Грузинской мечты" победили на выборах мэров пяти городов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во всех пяти самоуправляемых городах Грузии, включая Тбилиси, победу на выборах одержали кандидаты от правящей партии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 октября ЦИК Грузии представил предварительные результаты муниципальных выборов по итогам подсчета бюллетеней с большинства участков. По версии ЦИК, на выборах побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех 64 муниципалитетах Грузии, включая пять самоуправляемых городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави. На четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий 1 отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

В пяти самоуправляемых городах (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти) мэрами стали кандидаты от "Грузинской мечты", следует из данных, опубликованных сегодня на сайте Центризбиркома Грузии по итогам обработки всех бюллетеней.

Согласно опубликованным данным, на выборах мэра Тбилиси победу одержал действующий мэр Каха Каладзе, набравший 71,621% (215 082 голоса). Второе место занял кандидат от оппозиции Ираклий Купрадзе (12,275%, 36 863 голоса).

Мэром Рустави избрана Нино Лацабидзе, набравшая 91,972% голосов (31 276 голосов). В Кутаиси победу одержал Давид Эремеишвили (85,686%, 37 779 голосов), в Батуми - Георгий Цинцадзе (80,638%, 42 876 голосов), в Поти - Бека Вачарадзе, который был единственным кандидатом (100%, 14 545 голосов).

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Напомним, оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях в ходе голосования. В центре Тбилиси 4 октября собрались тысячи участников протестной акции. Оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого у президентского дворца начались столкновения с силовиками и задержания. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Полиция возбудила уголовное дело в связи с попыткой протестующих прорваться в президентский дворец.

Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы после столкновений в районе дворца президента Грузии, еще 30 человек получили помощь на месте.

Лидеры большинства оппозиционных партий — Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе — находятся в заключении. Подробно о преследовании участников протестов в Грузии рассказывается в справке "Кавказского узла".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".