ЦИК заявил о победе Каладзе на выборах мэра Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На избирательных участках в Грузии, где сегодня проходило голосование на муниципальных выборах, начался подсчет голосов. У президентского дворца в Тбилиси продолжается противостояние с силовиками, протестующие подожгли баррикады.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходили муниципальные выборы, на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях, на 12.00 (11.00 мск) подано более 100 жалоб. В центре Тбилиси собрались тысячи людей на протестной акции. Оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого у президентского дворца начались столкновения с силовиками и задержания. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Ранен как минимум один спецназовец. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала происходящее провокацией.

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

ЦИК Грузии представил предварительные результаты муниципальных выборов по итогам подсчета бюллетеней почти с подавляющего большинства участков. По версии ЦИК, кандидаты правящей партии все равно одерживают убедительную победу.

Тбилиси (подсчитаны голоса на 92,6% участков): Каха Каладзе («Грузинская мечта») – 71,5%, Ираклий Купрадзе («Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию») – 12,4%, Яго Хвичия («Гирчи») – 7,5%.

Батуми (подсчитано 90% участков): Георгий Цинцадзе («Грузинская мечта») – 80,5%, Гоча Гогунава («Гахария за Грузию») – 10,3%, Кахабер Цискаридзе («Гирчи») – 4,3%.

Кутаиси (подсчитано 77,9% участков). Давид Эремеишвили («Грузинская мечта») – 85,8%, Паата Закареишвили («Гахария за Грузию») – 8,1%, Георгий Амаглобели («Гирчи») – 6,0%.

Рустави (подсчитано 95% участков). Нино Лацабидзе («Грузинская мечта») – 91,9%, Тамар Кекенадзе («Гахария за Грузию») – 8,0%, сообщила Sova Грузия.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже поздравил Каладзе с победой. "Хотел бы поздравить нашего главного кандидата на выборах в органы местного самоуправления Каху Каладзе, который одержал очень впечатляющую победу уже в третий раз, и все это благодаря многочисленным делам, которые сделал Каха Каладзе", - приводит его слова "Новости Грузия".

Напомним, в выборах участвовали 12 партий 1 . При этом у «Грузинской мечты» фактически нет конкуренции в ряде округов: в 27 муниципалитетах кандидаты в мэры от власти остались без соперников, еще в 25 им противостоял лишь один оппонент, сообщило издание "Новости – Грузия".

Лидеры ряда оппозиционных партий — Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе, — находятся в заключении. Подробно о преследовании участников протестов в Грузии рассказывается в справке "Кавказского узла".

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 3 октября, в 310-й день непрерывных акций, активисты вновь перекрыли движение по проспекту.

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".