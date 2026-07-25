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04:57, 25 июля 2026

Проект строительства футбольной базы в Сочи возмутил эколога

Вид на Имеретинскую низменность. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=DAdHc18lUTI

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эколог Евгений Витишко возмутился планами властей построить в Имеретинской низменности круглогодичный центр подготовки сборных команд России по футболу.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2024 года председатель правительства России Михаил Мишустин постановление о расширении границ Сочинского национального парка на 5,5 тысячи га, в том числе за счет населенных пунктов и сельхозземель. В границы парка включены, в частности, части орнитологического парка Имеретинской низменности площадью 4,3 га.

Эколог Евгений Витишко 23 июля в своем телеграм-канале сообщил, что на сайте министерства природы Краснодарского края опубликовано уведомление о проведении с 28 июля общественных слушаний по изменению границ особо охраняемой природной территории регионального значения орнитологического парка в Имеретинской низменности.

По его словам, Российский футбольный союз решил разместить на двух кластерах парка (10 и 11) базу. "Кто надоумил этих "ударенных мячом" людей, что можно так делать и просто откусить от ООПТ кусок территорий без компенсаций и нормального научного обоснования. Мы против таких оптимизаций и будем бороться за сохранение территорий орнитопарка", - отметил эколог.

Витишко опубликовал уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы "Проект границ и положения об особо охраняемой природной территории регионального значения природного орнитологического парка в Имеретинской низменности", включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Из него следует, что заказчиком работ является Российский футбольный союз (РФС), исполнителем работ по оценке воздействия на окружающую среду - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды" (ФГБУ "ВНИИ экологии"), а ответственный за проведение обсуждений орган - министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Также Витишко опубликовал титульную страницу отчета о выполнении научно-исследовательских работ "Обследование проектируемых участков национального центра по подготовке сборных команд России по футболу (НЦПСК) в г. Сочи в границах кластеров № 10 и № 11 особо охраняемой природной территории регионального значения - природного орнитологического парка в Имеретинской низменности". Утвердил отчет директор ФГБУ "ВНИИ Экологии" А.Е. Закондырин.

Публикацию эколога перепостил телеграм-канал "Туподар Краснодар". Новость набрала восемь комментариев по данным на 04.00 мск сегодня, 25 июля. "Последние легкие края в бетон укатают.
Птицам ничего не останется, как мигрировать куда-нибудь, например в парк Дурмитор в Черногории <...> Ничего не имею против футбола и спорта в целом, но можно было бы и другое место подобрать. Ибо экология важнее в миллион раз. Но после этих наших «управленцев» хоть трава не расти", - посетовала Yana. "Хватит убивать край". - призвал Sparkle touch.

Поручение о постройке в Сочи центра подготовки сборных России по футболу дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в декабре 2023 года президент России Владимир Путин, пишет Sports.ru.

В поручении президента говорится, что правительство РФ вместе с администрацией Краснодарского края должны "обеспечить, исходя из имеющихся ограничений (в том числе природоохранных) передачу (предоставление) земельных участков, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Веселое, Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» в целях строительства национального центра подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по футболу, а также оказать необходимое содействие в создании такого центра".

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Автор: "Кавказский узел"

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