Сочинские коммунисты сообщили о расколе в рядах

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Группа сочинских коммунистов избрала Инну Пагаеву своим лидером, однако часть чих однопартийцев с таким решением не согласилась. Краевой орган КПРФ признал решение недействительным. В итоге в рядах сочинских коммунистов фактически действует два руководящих центра.

8 июня часть сочинских коммунистов выразила несогласие с решением краевого органа КПРФ от 28 мая, назвав его «нарушением принципа демократического централизма и уставной самостоятельности местных ячеек».

Сочинская коммунистка Инна Пагаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что меньшая группа ее однопартийцев опирается на постановление бюро Краснодарского крайкома от 28 мая 2026 года, которое аннулировало итоги майской конференции от 16 мая и сохранило в административном порядке полномочия за старым составом бюро.

Всего в Сочи числится порядка 150 коммунистов. Но сколько из них реальных, а сколько «мертвых душ» - посчитать фактически невозможно

Большая группа, а именно 29 членов отделения из 49 - это, по словам Пагаевой, "местный, активистский состав, продолжающий действовать в интересах оппозиционно настроенных граждан". «На конференцию КПРФ в Сочи были выдвинуты 49 кандидатов от местных ячеек. Всего в Сочи числится порядка 150 коммунистов. Но сколько из них реальных, а сколько «мертвых душ» - посчитать фактически невозможно, информация тщательно скрывалась", - заявила она.

В итоге Пагаеву избрали лидером сочинского отделения партии, однако меньшую группу ее однопартийцев такое решение не устроило. 20 человек проголосовали за прежнего первого секретаря Сочинского горкома В. Жиронкина. В итоге он со своими соратниками покинул конференцию, объявив себя самопровозглашенным лидером.

Крайком КПРФ под руководством первого секретаря Н. Осадчего поддержал не решение большинства сочинских коммунистов, а решение меньшинства, в постановлении от 28 мая он признал конференцию сочинского отделения КПРФ от 16 мая недействительной и отменил ее результаты.

«На конференции творился беспредел. Попытка захвата власти с целью развала партии изнутри. Из партии выгнали меня и еще бессчётное число коммунистов, людей, которые были активны в партии и на выборах», - прокомментировал ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" бывший теперь уже член партии Виктор Смирнов.

Его позицию поддерживает бывший лидер партии КПРФ в Сочи Игорь Васильев. По его словам, «при нахождении в должности председателя КПРФ Сочи Жиронкина не было проведено не одного митинга, пикета, не защищались интересы местного населения, а партия стала напоминать придаток партии власти ЕР».

Коммунистов, которые мешают спокойно партии власти творить произвол, пытаются любыми способами вытеснить из партии

«Жалобы в ЦК КПРФ не помогли. Коммунистов, которые мешают спокойно партии власти творить произвол, пытаются любыми способами вытеснить из партии, а значит, возможности влиять на политическую жизнь города и страны, вести честные выборы», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Васильева, попытки сказать правду заканчиваются прессингом и исключением из рядов КПРФ. "Люди были объединены одной идеей. Мы стремились привлекать как можно больше сторонников в партию, а не выгонять их и делить на «своих» и «чужих»", - пояснил он.

«Ситуация уникальна тем, что оба центра издают официальные партийные документы на бланках «Бюро Комитета Сочинского местного (городского) отделения КПРФ», но принимают прямо противоположные решения, полностью игнорируя директивы друг друга», - проанализировал ситуацию независимый юрист Виктор Павленко.

Подобные формальные претензии со стороны крайкома могут быть расценены как использование административного ресурса для разрешения внутриструктурного политического спора

«Подобные формальные претензии со стороны крайкома могут быть расценены как использование административного ресурса для разрешения внутриструктурного политического спора», - полагает он.

Согласно документации, региональное руководство не только аннулировало итоги конференции сочинских коммунистов от 16 мая, выбравших Пагаеву, но и обвинило большинство сочинских коммунистов в срыве конференции, тогда как местный актив большинства поставил крайком в известность об ущемлении внутрипартийной демократии и самостоятельности. На фоне взаимных претензий подконтрольное краевому комитету бюро в Сочи инициировало процедуру привлечения местных активистов к партийной ответственности.

Согласно официальной позиции краевого руководства, «мероприятие было фактически сорвано группой лиц». В вину ряду делегатов, включая И. Л. Пагаеву, С. И. Бернасовского, И. А. Волина и приглашенного М. Р. Маркаряна, вменяются многочисленные нарушения регламента, а именно: "создание шума в зале, препятствовавшего ведению протокола конференции; публичные оскорбления в адрес представителей крайкома и попытки физического противодействия оппонентам; нарушение принципа тайного голосования посредством призывов фотографировать заполненные бюллетени".

Кроме того, в тексте документа крайкома упоминаются инциденты, расцененные руководством как попытки психологического давления, в частности, установка в зале чучела, а также появление ранее исключенного из партии В. О. Смирнова, из-за чего на место вызывались сотрудники полиции.

Поскольку счетная комиссия в итоге не подписала протокол по выборам нового состава горкома, краевое руководство постановило, что полномочия прежнего Бюро и первого секретаря Сочинского отделения В. А. Жиронкина остаются в силе до проведения новой, внеочередной конференции. Крайком также поручил привлечь Пагаеву, Маркаряна, Волина и Бернасовского к партийной ответственности в срок до 14 июня.

Сторонники Пагаевой утверждают, что никакого срыва конференции не было. По их словам, после того как назначенный краем председатель Ерошенко покинул заседание, забрав с собой документацию, и вместе с ним ушли Жиронкин и еще 18 делегатов, в зале остались 29 человек. По заявлению бюро Сочинского отделения, это количество делегатов обеспечивало необходимый кворум для продолжения работы и формирования нового секретариата.

3 июня бюро Сочинского городского отделения в составе 4 из 7 членов (что было признано достаточным для кворума) провело заседание. По его итогам заседания было принято решение возбудить персональные дела в отношении местных коммунистов В. В. Гончарова, С. Р. Нураева, В. В. Кирсанова и М. Ю. Журавлева. Им вменяется участие в «неуставных мероприятиях» (под которыми подразумевается продолжение конференции сторонниками Пагаевой) и неисполнение распоряжений вышестоящего краевого комитета. Первичным партийным отделениям поручено рассмотреть эти дела на своих собраниях в краткие сроки.

Происходящие события указывают на тенденцию к централизации власти внутри партийной вертикали

«Происходящие события указывают на тенденцию к централизации власти внутри партийной вертикали. Постепенные изменения в уставе приводят к сокращению полномочий низовых и местных отделений. На мой взгляд, региональные руководящие органы в своей политике все чаще ориентируются на компромисс с местными администрациями и партией власти ради сохранения стабильности. При этом мнение рядовых коммунистов на местах зачастую игнорируется, а попытки заявить о самостоятельной позиции пресекаются дисциплинарными мерами, что ставит под вопрос соблюдение декларируемых принципов внутрипартийной демократии», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" член КПРФ Сергей Берносовский.

«Мы наблюдаем ситуацию, когда интересы рядовых идейных коммунистов приносятся в жертву номенклатурным договоренностям. Существует обоснованное мнение, что жесткие действия краевого руководства в отношении сочинского актива связаны с распределением будущих мандатов в Городском собрании Сочи и стремлением согласовать лояльные кандидатуры с представителями органов власти. Оставшаяся у руководства группа Жиронкина, избранного меньшинством, по сути, действует в фарватере, выгодном оппонентам из партии власти, что деморализует местный партийный актив», - считает Игорь Васильев.

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