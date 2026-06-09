Адвокат Гахраманов назвал уголовное дело преследованием за свою работу

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Предварительное следствие по делу азербайджанского адвоката Забиля Гахраманова завершено, ему предъявлены обвинения по четырем уголовным статьям. Гахраманов отвергает все обвинения и считает, что его преследуют из-за профессиональной деятельности.

Как писал "Кавказский узел", 19 января суд продлил на два месяца срок предварительного заключения адвоката Забиля Гахраманова. Защита считает это решение необоснованным и подала апелляцию. Коллеги Гахраманова сочли дело политическим. В ноябре 2025 года суд оставил в силе решение следователя, который запретил Гахраманову общение с родственниками. 18 марта и 18 мая суд в Баку продлевал арест Гахраманова еще на два месяца, защита адвоката требовала смягчить ему меру пресечения.

Гахраманов, который защищал представителей оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана, был задержан 25 октября по делу о хулиганстве, он отказался признать вину. Незадолго до этого коллегия адвокатов приостановила его адвокатский статус. Гахраманову предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления представителю власти или другому лицу) и 178.2.4 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в значительном размере) УК Азербайджана. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В Азербайджане завершено предварительное следствие по делу Гахраманова, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” один из его адвокатов Расул Джафаров.

По итогам расследования следственный орган предъявил адвокату обвинения в хулиганстве с сопротивлением представителю власти (статья 221.2.2 УК Азербайджана) и в мошенничестве (с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба и при повторном совершении - статьи 178.2.2, 178.2.3 и 178.2.4 УК Азербайджана).

Защитники и сам Гахраманов приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительный акт будет утвержден и направлен на рассмотрение суда. Гахраманов отвергает обвинения и связывает их со своей профессиональной деятельностью, сказал Джафаров.

Другой адвокат Гахраманова Фариз Намазлы ранее выразил сожаление, что дело его коллеги не получило широкого общественного резонанса. “Люди смотрят на то, как "закрывают рот" адвокату, и проходят мимо. Между тем, человек, у которого сегодня отнимают право на защиту, завтра может оказаться последним, кто будет защищать тебя. Самые "спокойные" времена наступают именно тогда, когда люди говорят: "Это меня не касается". В двери начинают стучаться не сразу; сначала приходят к дверям других, и все молчат, потом очередь постепенно приближается", - написал Намазлы на своей странице в социальной сети.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Институт верховенства права Международного союза юристов (UIA-IROL) ранее выразил глубокую озабоченность в связи с арестом азербайджанского адвоката и правозащитника Забиля Гахраманова. В заявлении организации отмечалось, что этот процесс может быть связан с его профессиональной деятельностью и критикой незаконных действий полиции в Азербайджане. В свою очередь, Международная обсерватория по защите адвокатов призвала власти Азербайджана немедленно освободить Гахраманова и снять с него все обвинения.

Забиль Гахраманов, зарегистрированный в Гянджинском региональном бюро адвокатов, на протяжении многих лет защищал жертв нарушений прав человека, в том числе политических заключенных и людей, подвергшихся пыткам и ложным обвинениям. Его уголовное преследование "может носить карательный характер, связанный с его деятельностью", указали коллеги Гахраманова.