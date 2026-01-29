Правозащитники сочли арест Гахраманова мерой устрашения азербайджанских адвокатов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Международная обсерватория по защите адвокатов потребовала освободить арестованного в Азербайджане Забиля Гахраманова.

ак писал "Кавказский узел", 19 января суд продлил на два месяца срок предварительного заключения адвоката Забиля Гахраманова. Защита считает это решение необоснованным и подала апелляцию. Коллеги Гахраманова сочли дело политическим. В ноябре 2025 года суд оставил в силе решение следователя, который запретил Гахраманову общение с родственниками.

Гахраманов, который защищал представителей оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана, был задержан 25 октября по делу о хулиганстве, он отказался признать вину. Незадолго до этого коллегия адвокатов приостановила его адвокатский статус. Гахраманову предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления представителю власти или другому лицу) и 178.2.4 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в значительном размере) УК Азербайджана. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Близкие Гахраманова сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что апелляционный суд еще не рассмотрел жалобу на продление ареста адвоката.

Между тем Международная обсерватория по защите адвокатов призвала власти Азербайджана немедленно освободить Гахраманова и снять с него все обвинения.

«Организация глубоко обеспокоена арестом и предварительным заключением Забиля Гахраманова, азербайджанского адвоката, известного своей защитой людей, задержанных по политическим мотивам, а также своими публичными заявлениями, осуждающими насилие со стороны полиции», - говорится в заявлении организации, поступившем 28 января корреспонденту «Кавказского узла».

тревожная тенденция усиления репрессий против юристов

«Судебное разбирательство происходит на фоне растущего давления на юристов. 8 октября 2025 года Коллегия адвокатов Азербайджана приняла решение отстранить Гахраманова от юридической практики на шесть месяцев по жалобе, поданной Министерством внутренних дел. Министерство внутренних дел подало жалобу на Гахраманова после публичных заявлений адвоката, осуждающих нарушения прав граждан в Гянджинском отделе полиции. Это вызывает серьезные сомнения в беспристрастности разбирательства», - отмечено в заявлении OIAD.

Защита указала на нарушения в расследовании, особенно в отношении юрисдикции соответствующих органов. Кроме того, провластные СМИ опубликовали обвинения, что привело к стигматизации Гахраманова, указывает OIAD.

Обсерватория обеспокоена «тревожной тенденцией усиления репрессий против юристов в Азербайджане на фоне ограничений, направленных против правозащитников, независимых СМИ и политической оппозиции».

«Преследование адвоката за его профессиональную деятельность и критику власти серьезно подрывает верховенство закона и независимость судебной власти», - отмечается в заявлении OIAD.

«К сожалению, новая волна репрессий, развернутая в Азербайджане с коне 2023 года и охватившая журналистов и активистов, не обошла стороной и адвокатов. Арест Гахраманова не только наказание его лично, но и устрашение другим адвокатам по правам человека», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» азербайджанский юрист, не пожелавший публиковать свое имя.