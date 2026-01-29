×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:36, 29 января 2026

Правозащитники сочли арест Гахраманова мерой устрашения азербайджанских адвокатов 

Забиль Гахраманов. Фото: https://www.gununsesi.info/zabil-qəhrəmanovun-həbs-muddəti-artirildi/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Международная обсерватория по защите адвокатов потребовала освободить арестованного в Азербайджане Забиля Гахраманова.

ак писал "Кавказский узел", 19 января суд продлил на два месяца срок предварительного заключения адвоката Забиля Гахраманова. Защита считает это решение необоснованным и подала апелляцию. Коллеги Гахраманова сочли дело политическим. В ноябре 2025 года суд оставил в силе решение следователя, который запретил Гахраманову общение с родственниками.

Гахраманов, который защищал представителей оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана, был задержан 25 октября по делу о хулиганстве, он отказался признать вину. Незадолго до этого коллегия адвокатов приостановила его адвокатский статус. Гахраманову предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления представителю власти или другому лицу) и 178.2.4 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в значительном размере) УК Азербайджана. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Близкие Гахраманова сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что апелляционный суд еще не рассмотрел жалобу на продление ареста адвоката.

Между тем Международная обсерватория по защите адвокатов призвала власти Азербайджана немедленно освободить Гахраманова и снять с него все обвинения.

«Организация глубоко обеспокоена арестом и предварительным заключением Забиля Гахраманова, азербайджанского адвоката, известного своей защитой людей, задержанных по политическим мотивам, а также своими публичными заявлениями, осуждающими насилие со стороны полиции», - говорится в заявлении организации, поступившем 28 января корреспонденту «Кавказского узла».

тревожная тенденция усиления репрессий против юристов

«Судебное разбирательство происходит на фоне растущего давления на юристов. 8 октября 2025 года Коллегия адвокатов Азербайджана приняла решение отстранить Гахраманова от юридической практики на шесть месяцев по жалобе, поданной Министерством внутренних дел. Министерство внутренних дел подало жалобу на Гахраманова после публичных заявлений адвоката, осуждающих нарушения прав граждан в Гянджинском отделе полиции. Это вызывает серьезные сомнения в беспристрастности разбирательства», - отмечено в заявлении OIAD. 

Защита указала на нарушения в расследовании, особенно в отношении юрисдикции соответствующих органов. Кроме того, провластные СМИ опубликовали обвинения, что привело к стигматизации Гахраманова, указывает OIAD.

Обсерватория обеспокоена «тревожной тенденцией усиления репрессий против юристов в Азербайджане на фоне ограничений, направленных против правозащитников, независимых СМИ и политической оппозиции».

 «Преследование адвоката за его профессиональную деятельность и критику власти серьезно подрывает верховенство закона и независимость судебной власти», - отмечается в заявлении OIAD.

 «К сожалению, новая волна репрессий, развернутая в Азербайджане с коне 2023 года и охватившая журналистов и активистов, не обошла стороной и адвокатов. Арест Гахраманова не только наказание его лично, но и устрашение другим адвокатам по правам человека», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» азербайджанский юрист, не пожелавший публиковать свое имя.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Нурлан Гахраманлы. Фото: https://www.instagram.com/p/DGTDtUzMO79/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16:04, 28 января 2026
Ухудшилось состояние голодающего в СИЗО фигуранта дела Meydan TV
Участники акции в защиту арестованных в Азербайджане журналистов. Париж, 28 января 2026 г. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" участником акции
13:59, 28 января 2026
Акция в защиту арестованных в Азербайджане журналистов прошла в Париже
Вынужденные переселенцы возвращаются в Хоровлу. 28 января 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-selo-horovluv-vyehala-ocherednaya-gruppa-byvshih-vynuzhdennyh-pereselencev
08:15, 28 января 2026
20 азербайджанских семей возвращены в село Хоровлу
Хадиджа Исмайлова. Скриншот видео https://www.youtube.com/live/wv2128NAuxA
01:56, 28 января 2026
ЕСПЧ признал дело против Хадиджи Исмайловой преследованием за журналистскую деятельность
Ахмед Ахмедов. Кадр видео azerbaycan_saati / Instagram*
20:17, 27 января 2026
Meydan TV: актер и блогер Ахмед Ахмедов умер после задержания силовиками
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Фото
15:33, 12 января 2026
Ветер с Апшерона
Баку молчит о кровавом развитии революции в Иране
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Расстрелянная машина. 28 января 2026 г. Скриншот видео ФСБ России
29 января 2026, 10:36
ФСБ назвала террористами двух убитых жителей Дагестана

Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
29 января 2026, 02:50
Власти Армении настаивают на передаче тела Баймурадовой родственникам

Участница протеста на проспекте Руставели. Фото: Ketevan Khutsishvli / Netgazeti
27 января 2026, 23:45
Собрания на Руставели продолжаются на фоне преследований за блокировку тротуара

Жители дома ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе жалуются на строительство высотки. Фото: "Волгоград Онлайн" / https://v1.ru/text/gorod/2026/01/27/76234803/
27 января 2026, 20:50
Жители Волгограда попросили запретить стройку высотки вблизи их домов

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше