Кавказский узел

05:50, 17 марта 2026

Состав с дизельным топливом отправлен из Азербайджана в Армению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия дизельного топлива объемом около 4,5 тысячи тонн направлена из Азербайджана в Армению.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2025 года Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики впервые была осуществлена поставка нефтяного груза местного производства в Армению. Тогда поступили 1 220 тонн бензина марки АИ-95, 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. Пользователи Facebook* сочли торговлю показателем нормализации отношений Баку и Еревана. При этом в Армении на фоне дефицита довольно ощутимо подорожал сжиженный газ, многие автомобилисты вынуждены перейти на бензин. Они считают, что таким образом власти пытаются принудить их покупать бензин, поставленный из Азербайджана. А армянские экономисты сочли, что поставки топлива из Баку не такие крупные, чтобы был реальный экономический эффект.

Партия дизельного топлива из Азербайджана отправлена в Армению, ее объем около 4,5 тысячи тонн, сообщил 16 марта агентству "АРКА" председатель Комиссии по защите конкуренции и защите прав потребителей Армении Гегам Геворгян.

По его словам, партия должна вот скоро прибыть. "Не мог точно сказать, где сейчас находится груз, но он точно в пути", - приводит издание слова чиновника.

Ранее сообщалось, что 25 февраля Азербайджан направил в Армению транзитом через Грузию партию дизтоплива объемом около 4,5 тысячи тонн. Состав из 39 цистерн отправился со станции Гюздек, информирует "Интерфакс".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Хачкары. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=52B0spJBGw0
13:02, 15 марта 2026
Историки призвали остановить разрушение армянских памятников в Карабахе
Возвращение азербайджанских семей в Карабах. Фото: https://azertag.az/ru/?lang=netherlands%3Fdevice%3DDesktop&page=232?device=Desktop
12:35, 13 марта 2026
Пользователи соцсети поспорили о возвращении азербайджанских семей в Карабах
Вагоны с зерном. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/vagony-s-zernom-napravlyayushhiesya-iz-rossii-v-armeniyu-segodnya-otpravleny-iz-baku-foto-640408
12:58, 11 марта 2026
Новая партия российского зерна отправлена через Азербайджан в Армению
Поезд с российским зерном. Баку, 9 марта 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/segodnya-cherez-azerbajdzhan-v-armeniyu-otpravyat-rossijskoe-zerno
10:58, 9 марта 2026
Поезд с российским зерном отправлен через Азербайджан в Армению
Последние дни Степанакерта, 2023 год. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=HHMVd5zZfnc
11:36, 5 марта 2026
Видео последних дней армянского населения в Карабахе вызвало конфликт пользователей Facebook* 
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
09:10, 13 марта 2026
Ветер с Апшерона
Осуждение А. Гасымлы - главное событие недели
Фото
08:35, 7 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Если не КСИР ударил, то кто?
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
16 марта 2026, 23:01
Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 474 дня подряд

Табличка на доме Политковской в Москве восстановлена. 16 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/sotavisionmedia/57127
16 марта 2026, 19:48
Табличка на доме Политковской в Москве восстановлена 27-й раз

Рубен Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 марта 2026, 16:54
Варданян попросил встречи с омбудсменом Азербайджана

Снос лестницы магазина в Махачкале. Скриншот видео, размещенного на странице Салмана Дадаева в Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16 марта 2026, 14:53
Махачкалинские предприниматели пожаловались на давление властей

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
