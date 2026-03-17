Состав с дизельным топливом отправлен из Азербайджана в Армению

Партия дизельного топлива объемом около 4,5 тысячи тонн направлена из Азербайджана в Армению.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2025 года Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики впервые была осуществлена поставка нефтяного груза местного производства в Армению. Тогда поступили 1 220 тонн бензина марки АИ-95, 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. Пользователи Facebook* сочли торговлю показателем нормализации отношений Баку и Еревана. При этом в Армении на фоне дефицита довольно ощутимо подорожал сжиженный газ, многие автомобилисты вынуждены перейти на бензин. Они считают, что таким образом власти пытаются принудить их покупать бензин, поставленный из Азербайджана. А армянские экономисты сочли, что поставки топлива из Баку не такие крупные, чтобы был реальный экономический эффект.

Партия дизельного топлива из Азербайджана отправлена в Армению, ее объем около 4,5 тысячи тонн, сообщил 16 марта агентству "АРКА" председатель Комиссии по защите конкуренции и защите прав потребителей Армении Гегам Геворгян.

По его словам, партия должна вот скоро прибыть. "Не мог точно сказать, где сейчас находится груз, но он точно в пути", - приводит издание слова чиновника.

Ранее сообщалось, что 25 февраля Азербайджан направил в Армению транзитом через Грузию партию дизтоплива объемом около 4,5 тысячи тонн. Состав из 39 цистерн отправился со станции Гюздек, информирует "Интерфакс".