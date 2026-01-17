Жители Армении связали дефицит сжиженного газа с поставками бензина из Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Армении на фоне дефицита довольно ощутимо подорожал сжиженный газ, многие автомобилисты вынуждены перейти на бензин. Они считают, что таким образом власти пытаются принудить их покупать бензин, поставленный из Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 9 января Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов - почти 2000 тонн бензина и дизельного топлива - за три недели. Ранее,18 декабря 2025 года Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики впервые была осуществлена поставка нефтяного груза местного производства в Армению. Пользователи Facebook* сочли торговлю показателем нормализации отношений Баку и Еревана.

В Армении четвертый день наблюдается дефицит сжиженного газа на фоне его подорожания. В Ереване он стоит 250 драмов (66 центов), на заправочных же станциях вдоль крупных автомагистралей стоимость доходит до 280 драмов (74 цента) и более, передает корреспондент "Кавказского узла".

Депутат фракции «Армения» Национального собрания Армении Гарник Даниелян отметил на своей странице в соцсети, что «в последние дни беспрецедентно выросла стоимость сжиженного газа - со 180–190 драмов она выросла до 250 драмов». «Пока члены правительства пытаются связать рост цен с геополитическими событиями, в частности. с происходящим в Иране, или обусловить его погодными условиями, у специалистов и граждан есть опасения, что мы имеем дело с созданием искусственного дефицита, цель которого - реализация азербайджанского бензина», - написал депутат.

Депутат отметил, что «недопустимо столь стремительное подорожание, которое, безусловно, скажется на качестве жизни наших граждан, а не олигархов, импортирующих азербайджанский бензин, или министров, получающих премии в размере 9 миллионов».

На встрече с журналистами председатель Комитета по конкуренции и защите прав потребителей Гегам Геворкян заявил, что «цены на сжиженный газ в Армении выросли, так как это биржевой товар и есть изменения на рынке», добавив, что «сжиженный газ в Армению завозят более 100 компаний, на долю самого крупного импортера приходится не более 9%» .

Он также отметил, что «также причиной подорожания является закрытие КПП «Верхний Ларс», тогда как «импорт азербайджанского бензина не мог привести к подорожанию сжиженного газа в Армении, так как это абсолютно разные товары».

По данным армянского издания Hetq, которое ссылается на Комитете госдоходов Армении, в Армению азербайджанский бензин импортируют две компании - ООО «Мега Трейд», которое принадлежит семье депутата властной парламентской фракции «Гражданский договор», крупного бизнесмена Хачатура Сукиасяна, и компания «Шиша уорлд», принадлежащая Самвелу Мкртчяну и учрежденная в декабре 2022 года.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Армении также связали подорожание газа на заправках с поставками азербайджанских нефтепродуктов.

Аршак Мкртчян из Лорийской области рассказал, что 16 января дефицит газа на заправках наблюдается по всей области с утра, а если где-то есть, то стоит он 260-280 драмов. Мужчина сообщил, что по делам приехал в Ереван, надеялся, что здесь может заправить машину, но опять столкнулся с очередями. «Вынужденно заправил машину бензином. Откуда он привезен – не думал. У нас в области считают, что с открытием дороги «Верхний Ларс» проблемы дефицита газа прекратятся. Но я думаю, что этот дефицит с газом связан с азербайджанским бензином. Понятно же, что, если газа не будет, вынужденно будем заправлять машины азербайджанским бензином», - сказал мужчина.

Армен Гукасян из Араратской области рассказал, что 15 января днем успел заправить машину. «Но на следующий день газа не было. У меня жена в больнице, потому без машины мне никак. Если газ не привезут, то буду вынужден заправить бензином. Тем более в эти дни бензин стал дешевле», - рассказал мужчина.

Спартак Оганисян из Еревана считает, что «дефицит газа не связан с погодными условиями». «Мы даже не сомневаемся, что дефицит сжиженного газа не просто так возник. Кто-то говорит, что зимой так бывает, что Верхний Ларс закрыт из-за погодных условий. Но чтобы пять дней проблема с газом не решалась - такого не было никогда. Уже несколько дней азербайджанский бензин продают дешевле – по 430 драмов (1,14 долларов) за литр, чем привезенный из России – за 490-500 драмов (1,32 доллара)», - заметил молодой человек.

«Понятно же, что азербайджанский бензин должен продаваться, поэтому сжиженный газ должен отсутствовать. Люди вынуждены будут покупать бензин», - считает Гарик Амирджанян из Еревана.

«Не только я думаю, что отсутствие сжиженного газа связано с проблемами реализации азербайджанского бензина. Ведь много людей отказывались от него. Но с другой стороны, запасы сжиженного газа на исходе. Большое число газозаправочных станций уже закрыты. Думаю, скоро все уже вынужденно будут покупать бензин. И никто не будет им объяснять, откуда этот бензин привезли», - полагает Айк Хачатрян из Еревана.

Он также добавил, что не исключает, что скоро объявят о подорожание проезда на общественном транспорте, потому что многие автобусы ездят на сжиженном газе.