02:38, 27 февраля 2026

Историки и активисты призвали осудить разрушение армянских памятников Карабаха на международном уровне

Сессия парламента Великобритании, посвященная проблеме уничтожения памятников в Нагорном Карабахе. Фото: ANC UK / Facebook*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Факты уничтожения культурного наследия армян в Нагорном Карабахе стали предметом совместного расследования парламента Великобритании и Международной ассоциации адвокатов. Карабахские общественные деятели выразили надежду, что международное сообщество отреагирует на действия Азербайджана. 

Как писал "Кавказский узел", в декабре в азербайджанском сегменте соцсетей появилось видео с разрушениями внутри монастыря “Ериц Манканц”, а спутниковые снимки демонстрируют также разрушения монастыря Святого Всеспасителя, оба они датированы XVII веком. Историки призвали международное сообщество отреагировать на разрушение армянских памятников в Карабахе. Христианские памятники в Азербайджане охраняются государством, настаивают азербайджанские эксперты. 

Карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. Фонд по изучению армянской архитектуры 12 мая 2024 года сообщил со ссылкой на спутниковые снимки территории, что церковь "Сурб Амбарцум" в Бердзоре полностью разрушена. Церковь была построена в 1990-х годах, поэтому не входит в число исторических памятников, охраняемых законом Азербайджана, возразили в Баку. 

Парламент Великобритании совместно с Международной ассоциацией адвокатов начал расследование “Стирая прошлое: уничтожение культурного наследия” по данным об уничтожении памятниках Нагорного Карабаха. На первом заседании затрагивалась не только тема культурного наследия армян в Карабахе, но и широкий круг вопросов, связанных с правами карабахских армян, их проблемами и ожиданиями, сообщил руководитель НПО «Союз Арцаха», бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. 

«Великобритания - одна из ведущих мировых держав, и парламентское расследование, проводимое совместно с Международной ассоциацией юристов, свидетельствует о том, что инициатива «Стирая прошлое: уничтожение культурного наследия» имеет высокий международный статус. Каким будет итог этих действий? Полагаю, последуют политические заявления и различные обращения. Но уже сам факт заинтересованности данной темой - это положительный сигнал», - сказал Бегларян корреспонденту “Кавказского узла”. 

Он отметил, что до сегодняшнего дня «ни одной международной организации не удалось побывать в Нагорном Карабахе для мониторинга сохранности культурного наследия армян из-за запрета Азербайджана». «По крайней мере, если бы был такой визит, то была бы информация», - заметил Бегларян. При этом он напомнил, что Великобритания - не первая страна, которая поднимает после 2023 года вопросы о Нагорном Карабахе, ранее это делали парламенты Франции и Швейцарии.

Нагорно-Карабахская республика (Арцах) - непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости, а в сентябре 2023 года - о прекращении своего существования, говорится в справке "Кавказского узла" "Начало и конец непризнанной Республики Арцах". 

В офисе комитета «Ай Дат» в Ереване выразили надежду, что парламент Великобритании не ограничится расследованием и изучением, а «предпримет также существенные действия для препятствия вандализму и ответственности виновных за содеянное». Представители организации направили в комиссию США по международной религиозной свободе (USCIRF) факты о систематической деятельности Азербайджана по уничтожению армянского христианского культурного и церковного наследия в Карабахе. Они призвали комиссию включить Азербайджан в список «стран, вызывающих особую озабоченность». «Это даст возможность более внимательно отслеживать преследование армян, содействовать усилиям по освобождению армянских пленных и осудить задокументированное уничтожение христианского наследия», - заявил представитель организации корреспонденту “Кавказского узла”. 

Один из последних зафиксированных фактов разрушения памятников в Нагорном Карабахе - уничтожение в городе Мартуни мемориального комплекса, посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в карабахских войнах. Согласно видео, опубликованному в Facebook*, комплекс полностью уничтожен. Наряду с этим зафиксировано «полное уничтожение армянского кладбища в селе Хнапат Аскеранского района», сообщили корреспонденту “Кавказского узла” в офисе историко-культурной организации «Национальная». 

«Мемориальный комплекс, открытый 7 мая 2007 года, символизировал единство памяти героев разных поколений: от жертв Второй мировой войны до бойцов, отдавших жизнь за независимость Арцаха. Сегодня этого комплекса больше не существует: он полностью снесен, что ясно видно на видео», - отметили в организации.

Представители организации считают неприемлемым избрание Азербайджана в 2025 году членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на фоне продолжающегося уничтожения армянских памятников в Карабахе. Политика Азербайджана по ликвидации армянской идентичности, исторической памяти и цивилизационного присутствия армян в регионе «не является совокупностью отдельных эпизодов, а представляет собой четкую программу», подчеркнули они. 

Омбудсмен по культурному наследию Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) Овик Аванесов отметил, что систематические процессы уничтожения и искажения армянского культурного и исторического наследия «не способствуют примирению, а формируют атмосферу безнаказанности».

«Речь идет не об отдельных инцидентах, а о системной политике, направленной против исторических церквей, монастырей, хачкаров, мемориальных комплексов, кладбищ и других объектов, являющихся частью коллективной памяти и имеющих общечеловеческую ценность. Подобные действия направлены не только на физическое уничтожение объектов, но и на стирание исторической памяти и изменение идентичности территории. В Арцахе совершается один из крупнейших актов культурного уничтожения XXI века. Когда на международном уровне поощряются руководители, в период правления которых продолжаются действия против культурного наследия, создается опасный прецедент. Если “мир” подразумевает не только прекращение огня, но и обеспечение прав человека, исторической справедливости и защиту культурного наследия, то нынешняя ситуация этим критериям не соответствует. Мир не может строиться на разрушенных кладбищах и оскверненных святынях», - сказал Аванесов.

По его словам, «необходимо проведение международного независимого мониторинга, правовую оценку происходящего и применение механизмов ответственности для предотвращения дальнейшего уничтожения культурного наследия в регионе».

Действия Азербайджана и отсутствие у международного сообщества реакции на них «вызывают серьезные вопросы о сохранении наследия и уважении к историческим ценностям», обратил внимание общественный деятель, член молодежного совета Мартунинского района Нагорного Карабаха Артак Мкртчян. «Уничтожение культурного наследия - это не только моральная проблема, но и нарушение международных норм. Не слишком жесткие действия международного сообщества в подобных случаях можно воспринимать как форму согласия», - сказал Мкртчян.

После исхода армян из Нагорного Карабаха под угрозой уничтожения оказались более 6 тысяч исторических, духовных, архитектурных и природных памятников армянского народа, напомнил бывший министр культуры Нагорного Карабаха Лерник Ованнисян. Он перечислил некоторые разрушенные объекты: церковь «Канач жам» в Шуши, церковь Святого Амбарцума в Бердзоре, церковь Святого Саркиса в селе Мохренес Гадрутского района, церковь Сурб Аствацацин в Мариамадзоре, несколько населенных пунктов и мемориальных комплексов, исторический квартал и здания в Степанакерте.

«Азербайджан игнорирует все международные конвенции, в том числе конвенции ЮНЕСКО. Об уничтоженных памятниках удается узнать из открытых источников в интернете или по спутниковым снимкам, но уже эти факты говорят о том, что масштабы вандализма велики. Уничтожением армянского культурного наследия и исторического ландшафта Арцаха Азербайджан ставит цель лишить нас нашей идентичности и возможности возвращения», - заключил он.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Показать больше