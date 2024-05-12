Фонд по изучению армянской архитектуры сообщил о разрушении церкви в Бердзоре

12 мая 2024, 19:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Церковь "Сурб Амбарцум" Бердзора полностью разрушена, сообщил Фонд по изучению армянской архитектуры, опубликовав спутниковые снимки территории. Власти Армении не выступают в защиту армянского культурного наследия в Карабахе, хотя привлечение внимания зарубежных организаций могло бы способствовать сохранению армянских памятников, считает историк Армине Айрапетян.

"Кавказский узел" писал, что город Бердзор (азербайджанское название - Лачин - прим. "Кавказского узла"), села Ахавно (азербайджанское название - Забух - прим. "Кавказского узла") и Сус вбыли сданы Азербайджану в конце лета 2022 года. В августе в церкви Бердзора была проведена последняя служба.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Последние спутниковые фотографии показывают, что полностью разрушена церковь "Сурб Амбарцум" Бердзора, говорится на странице "Фонда по изучению армянской архитектуры" в Facebook*. К сообщению приложен спутниковый снимок территории, где раньше стояла церковь.

Госслужба охраны исторической среды Нагорного Карабаха сообщила, что уничтожены уже три церкви Нагорного Карабаха, в том числе церковь Св. Ацвацацин Зоравор в Мехакаване, Ованнеса Мкртича из Шуши (азербайджанское название - Шуша - прим. "Кавказского узла").

"Бердзорская Свято-Вознесенская церковь была построена в 1996-1999 годах по инициативе первого главы Кашатагской районной администрации Алексана Акопяна, а освящение купольного креста было совершено в мае 1998 года. Архитектор Грачья Гаспарян", - говорится на странице в Facebook* сообщества Artsakh Monuments.

Международное сообщество при желании могло бы вмешаться в ситуацию и способствовать сохранению армянских памятников,, считает историк, директор Управления охраны исторической среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян**.

"По меньшей мере странно, что власти Армении не делают резких заявлений в защиту историко-культурного наследия Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха- прим. "Кавказского узла")", подчеркнула она.

Кроме церквей уничтожаются и другие памятники, а в целом до 6000 армянских памятников истории и культуры в Нагорном Карабахе находятся на грани уничтожения, если не будут предприняты необходимые меры, как со стороны Армении так и международного сообщества.

Международное сообщество может предотвратить уничтожение историко-культурного наследия Нагорного Карабаха, если введет санкции против Азербайджана, заявили ранее "Кавказскому узлу" представители общественных организаций. По их словам, власти Армении не делают ничего для защиты армянских памятников в Нагорном Карабахе.

Один из разрушенных объектов - мост Аливор, который был одним из памятников культурного наследия Нагорного Карабаха. После 44-дневной войны он остался на территории, которую взял под контроль Азербайджан, а в июне 2023 года стало известно, что мост разрушен. Об истории строительства моста, перспективах его восстановления и спорах вокруг объектов культурного наследия рассказывается в справке “Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.