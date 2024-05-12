Спутниковый снимок и церковь в Берздзоре. Скриншот фото Фонда Армянской архитектуры от 12.05.24, https://www.facebook.com/RAArchitectureFoundation (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).

12 мая 2024, 19:37

Фонд по изучению армянской архитектуры сообщил о разрушении церкви в Бердзоре

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Церковь "Сурб Амбарцум" Бердзора полностью разрушена, сообщил Фонд по изучению армянской архитектуры, опубликовав спутниковые снимки территории. Власти Армении не выступают в защиту армянского культурного наследия в Карабахе, хотя привлечение внимания зарубежных организаций могло бы способствовать сохранению армянских памятников, считает историк Армине Айрапетян.

"Кавказский узел" писал, что город Бердзор (азербайджанское название - Лачин - прим. "Кавказского узла"), села Ахавно (азербайджанское название - Забух - прим. "Кавказского узла") и Сус вбыли сданы Азербайджану в конце лета 2022 года. В августе в церкви Бердзора была проведена последняя служба.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Последние спутниковые фотографии показывают, что полностью разрушена церковь "Сурб Амбарцум" Бердзора, говорится на странице "Фонда по изучению армянской архитектуры" в Facebook*. К сообщению приложен спутниковый снимок территории, где раньше стояла церковь. 

Госслужба охраны исторической среды Нагорного Карабаха сообщила, что уничтожены уже три церкви Нагорного Карабаха, в том числе церковь Св. Ацвацацин Зоравор в Мехакаване, Ованнеса Мкртича из Шуши (азербайджанское название - Шуша - прим. "Кавказского узла").

"Бердзорская Свято-Вознесенская церковь была построена в 1996-1999 годах по инициативе первого главы Кашатагской районной администрации Алексана Акопяна, а освящение купольного креста было совершено в мае 1998 года. Архитектор Грачья Гаспарян", - говорится на странице в Facebook* сообщества Artsakh Monuments. 

Международное сообщество при желании могло бы вмешаться в ситуацию и способствовать сохранению армянских памятников,, считает историк, директор Управления охраны исторической среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян**.

"По меньшей мере странно, что власти Армении не делают резких заявлений в защиту историко-культурного наследия Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха- прим. "Кавказского узла")", подчеркнула она. 

Кроме церквей уничтожаются и другие памятники, а в целом до 6000 армянских памятников истории и культуры в Нагорном Карабахе находятся на грани уничтожения, если не будут предприняты необходимые меры, как со стороны Армении так и международного сообщества.

Международное сообщество может предотвратить уничтожение историко-культурного наследия Нагорного Карабаха, если введет санкции против Азербайджана, заявили ранее "Кавказскому узлу" представители общественных организаций. По их словам, власти Армении не делают ничего для защиты армянских памятников в Нагорном Карабахе.

Один из разрушенных объектов - мост Аливор, который был одним из памятников культурного наследия Нагорного Карабаха. После 44-дневной войны он остался на территории, которую взял под контроль Азербайджан, а в июне 2023 года стало известно, что мост разрушен. Об истории строительства моста, перспективах его восстановления и спорах вокруг объектов культурного наследия рассказывается в справке “Кавказского узла".

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** речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Примечание:

"Баку отчитался об охране памятников культуры в Карабахе", ""Армению возмутили планы Азербайджана по устранению армянских надписей на храмах в Карабахе", "Разрушение церкви в Шуши встревожило армянских активистов".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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