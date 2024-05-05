Карабахские активисты предложили ввести санкции против Баку для защиты памятников культуры

05 мая 2024, 03:14

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Международное сообщество может предотвратить уничтожение историко-культурного наследия Нагорного Карабаха, если введет санкции против Азербайджана, заявили представители общественных организаций. По их словам, власти Армении не делают ничего для защиты армянских памятников в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, 18 апреля представители бывших карабахских властей, сославшись на спутниковые снимки, сообщили, что в Шуши (азербайджанское название – Шуша), перешедшем под контроль Азербайджана, разрушена церковь "Зеленый час". Активисты призвали ЮНЕСКО и другие международные структуры остановить разрушение памятников культуры в Карабахе. Снос этой церкви невозможен, так как она внесена в реестр охраняемых исторических зданий Азербайджана, заявил азербайджанский историк Фаик Исмаилов. Две христианские церкви в Шуше, в том числе "Зеленый час", сейчас реставрируются, сообщил политик Тогрул Джуварлы.

4 мая, в Ереване по инициативе общественной организации «Центр защиты основных прав народа Арцаха (Нагорного Карабаха)» и Университета архитектуры и строительства Армении прошла встреча с представителями международных организаций Europa Nostra и European Heritage Hub.

«На встрече вице-президенту Europa Nostra Кристине Логлио, члену совета Гаяне Казнати и координатору Центра европейского наследия Манон Ришар были представлены ключевые вопросы, связанные с сохранением культурного наследия Арцаха», сообщил на своей странице в соцсети «Агентство по развитию туризма и культуры Арцаха».

«При желании международное сообщество может предотвратить уничтожение Азербайджаном армянских памятников истории и культуры в Нагорном Карабахе», - заявил председатель «Центра защиты основных прав народа Арцаха (Нагорного Карабаха)» Артак Бегларян.

«Конечно, если у международного сообщества есть желание, то может этого добиться с помощью введения санкций, наличии давления и геополитического интереса. Также использовать такие методы, как СМИ, мнение общественности, различные организации, экспертные и профессиональные круги. Например, крупнейшая неправительственная организация Europa Nostra, занимающаяся культурным наследием и имеющий сегодня большой авторитет в Евросоюзе, может способствовать сохранению армянского наследия в Арцахе (Нагорном Карабахе)», - выразил мнение Бегларян.

Он добавил, что «есть другая сторона вопроса - это наличие политической воли, в случае, если Азербайджан не выполнит требования, то против Азербайджана могут быть применены санкции».

«Также надо отметить, что армянские научные круги не имеют достаточно ресурсов для более активной деятельности по сохранению армянского наследия Арцаха (Нагорного Карабаха). И, самое главное, правительство Армении достаточно пассивно, не предпринимает никаких очевидных шагов для поддержки вопросов сохранения историко-культурного наследия Нагорного Карабаха», - добавил Бегларян.

«На встрече с организацией Europa Nostra и European Heritage Hubի нами было заявлено о необходимости принятия мер воздействия на Азербайджан, в том числе введение санкций в отношении Азербайджана, в связи с уничтожением или присвоением культурного наследия армян Арцаха (Нагорного Карабаха)», - отметил председатель «Общественного Совета по защите культурного наследия Арцаха», учредитель «Агентства по развитию туризма и культуры Арцаха» Сергей Шахвердян.

По его словам, «все историко-культурное наследие Арцаха (Нагорного Карабаха) находится перед риском уничтожения, пропажи, исчезновения с лица земли, и лишь активная позиция международного сообщества может предотвратить эти риски».

Также Шахвердян отметил, что «действия правительства и соответствующих государственных органов Республики Армения должно быть направлены на активизацию позиции международного сообщества, так как армянским культурным наследием должна заниматься прежде всего Республика Армения». «К сожалению, угасающий интерес к вопросу историко-культурного наследия Арцаха (Нагорного Карабаха) со стороны соответствующих властей и органов Армении, что очень прискорбно. Хотя научное сообщество Армении достаточно активно продвигает вопрос сохранения историко-культурного наследия Арцаха (Нагорного Карабаха), мы не видим такую работу на государственном уровне. Полагаю, что Азербайджан понял, что правительство Армении не поставило целью возвращения армян в Арцах (Нагорный Карабах), чем развязала руки Азербайджану», - выразил мнение общественный деятель.

Власти Азербайджана приступили к разрушению всех армянских памятников Нагорного Карабаха, "используя в этом вопросе различные методы: разрушение, албанизацию средневековых памятников, превращение армянских церквей в мечети", - заявил министр культуры Нагорного Карабаха Лерник Ованнисян*.

По его словам, есть риск уничтожения более шести тысяч армянских памятников. «Азербайджан, быстрыми темпами уничтожая наше культурное наследие, желает в короткие сроки лишить нас нашей культуры и идентичности. Вместе с международным сообществом возможно спасти культурное наследие, важную составляющую нашей идентичности»,- заметил Ованнисян.

Напомним также, что Азербайджан отрицает уничтожение историко-культурных памятников Карабаха. В начале мая замминистра культуры Азербайджана Саадат Юсифова заявила, что в Карабахе и Восточном Зангезуре взяты под охрану 705 историко-культурных памятников. По ее данным, за последние 30 лет они "были умышленно разрушены и подверглись вандализму".

В ноябре 2020 года Азербайджан обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В частности, согласно заявлению властей Азербайджана, в Губадлинском районе была превращена в свинарник мечеть Мамар - памятник XVIII века. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал ЮНЕСКО, Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры и Организацию Исламской конференции "принять меры и жестко осудить эти варварские действия".

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* речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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