Баку отчитался об охране памятников культуры в Карабахе

03 мая 2024, 08:44

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Власти Азербайджана взяли под охрану более 700 историко-культурных памятников, в том числе на территории Карабаха, заявили в Минкультуры. Речь идет об исламских и христианских памятниках "периода Кавказской Албании", пояснили азербайджанские специалисты.

Как писал "Кавказский узел", после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, 18 апреля представители бывших карабахских властей, сославшись на спутниковые снимки, сообщили, что в Шуши (азербайджанское название – Шуша), перешедшем под контроль Азербайджана, разрушена церковь "Зеленый час". Активисты призвали ЮНЕСКО и другие международные структуры остановить разрушение памятников культуры в Карабахе. Снос этой церкви невозможен, так как она внесена в реестр охраняемых исторических зданий Азербайджана, заявил азербайджанский историк Фаик Исмаилов. Две христианские церкви в Шуше, в том числе "Зеленый час", сейчас реставрируются, сообщил политик Тогрул Джуварлы.

В Карабахе и Восточном Зангезуре прошли госрегистрацию и взяты под охрану 705 историко-культурных памятников, cообщила 2 мая замминистра культуры Азербайджана Саадат Юсифова. По ее данным, за последние 30 лет они "были умышленно разрушены и подверглись вандализму".

Власти Азербайджана продолжают исследование и государственную регистрацию памятников в Карабахе. При этом 163 памятника не были исследованы, так как находятся на заминированных территориях, заявила Юсифова, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В Карабахе наряду с исламскими памятниками "исследованы значительные христианские памятники периода Кавказской Албании", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" доктор исторических наук, сотрудник Академии наук Гасым Гаджиев.

"Такие памятники найдены в Барде, Агджабеди, Агдаме, Физули, Агдере в Карабахе, а также в Лачине и Кельбаджаре. Самыми известными из этих храмов являются Ганзасар, Амарас, Хотаванг. Следует также отметить, что христианские памятники, принадлежащие албанцам, имеются и в других территориях Азербайджана (Габала, Нахчыван, Мингячевир, Газах, Товуз, Шамаха)", - сообщил он.

Задачей властей Азербайджана является сохранение и восстановление разрушенных исторических памятников, "являющихся наследием наших предков", отметил замдиректора института археологии и этнографии Наджафа Мусеибли. "Для этого в Карабахе создаются заповедники и государственные структуры", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в октябре 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши потеряно более 1000 произведений искусства, заявили карабахские власти.

Баку, в свою очередь, в апреле 2021 года заявил, что армянской стороной разрушены более 400 из около 3000 культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха. По данным МИД Азербайджана, были уничтожены 22 музея и музейных филиала, в которых хранилось более 100 тысяч культурных артефактов. "Культурные образцы и древние рукописи монастыря Худавенг XIII века, расположенного в Кельбаджарском районе, а также ценные экспонаты, обнаруженные во время археологических раскопок возле крепости Шахбулаг в Агдамском районе, были контрабандным путем вывезены в Армению. В то же время раскопки велись в Азыхской пещере в селе Азых Ходжавендского района", - заявил МИД.

В ноябре 2020 года Азербайджан обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В частности, согласно заявлению властей Азербайджана, в Губадлинском районе была превращена в свинарник мечеть Мамар - памятник XVIII века. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал ЮНЕСКО, Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры и Организацию Исламской конференции "принять меры и жестко осудить эти варварские действия".

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