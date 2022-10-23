Более 1000 художественных произведений осталось в Шуши

23 октября 2022, 02:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряны более 1000 произведений искусства, сообщили власти Нагорного Карабаха. Сбор сведений об объектах культурного наследия, потерянных после войны, продолжается.

Как писал "Кавказский узел", после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, претензии армянской стороны вызвали граффити на стенах собора в Шуши (азербайджанское название – Шуша) после взятия города азербайджанскими войсками. Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В апреле 2021 года МИД Азербайджана заявил, что разрушены более 400 из около трех тысяч культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха. 15 октября власти Нагорного Карабаха сообщили, что составлены скорректированные списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались после осенней войны на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Государственный совет по защите культурного наследия Нагорного Карабаха представил на презентации в Степанакерте перечень художественных произведений и скульптур, оставшихся в государственных музеях и частных коллекциях в городе Шуши, который по результатам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Объекты демонстрировались в виде фотографий с указанием присвоенного кода и технических данных.

«Задокументировано 1026 наименований произведений искусства, оставшихся в армянском городе Шуши, судьба которых остается невыясненной», - сказал на презентации координатор работ Госсовета Сергей Шахвердян.

Город Шуши в результате осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана. До войны 2020 года в Шуши действовало четыре государственных музея, два частных Центра искусств, несколько государственных и частных галерей.

«В городе Шуши остались 658 экспонатов Государственной картинной галереи, 51 экспонат парка скульптур города Шуши – это работы, оставленные в дар участниками «Симпозиума скульптур в Шуши», 66 – Центра искусств, 36 – Центра искусств Нарекаци, 168 работ галереи Самвела Тавадяна, 20 картин галереи Артака Погосяна, 37 картин Давида Авагимяна», - перечислил Шахвердян.

Он подчеркнул, что «это предварительные данные, так как в результате войны потеряны не только экспонаты музеев и частных коллекций в городе Шуши, но вся документация со списками всех культурных ценностей», добавив, что «окончательный список подлежит расширению».

По его словам, еще подлежат идентификации коллекции Государственного музея истории города-крепости, Музея ковра Арцаха (Нагорного Карабаха), Музея нумизматики и коллекции Дома-музея Вардана Душмана, добавив, что «к сожалению, во время войны экспонаты были перемещены в бомбоубежища, ведь никто и представить не мог, что город может быть сдан, и коллекции из бомбоубежищ нужно эвакуировать».

Шахвердян заметил, что выяснить судьбу потерянных экспонатов возможно только через международный суд, добавив, что «в оставшихся под оккупацией коллекциях есть выдающиеся работы, международно признанных художников».

Заместитель главы Минобразования, спорта, культуры и туризма Лерник Ованнисян заявил, что правительство планирует открыть в Степанакерте Центр культуры, где будут выставлены сохранившиеся экспонаты из музеев города Шуши - они находились на выставках в других городах. Также юристы, входящие в совет, смогут помочь частным коллекционерам подготовить иск для обращения в международный суд.

Ованнисян отметил, что продолжается работа по выявлению и идентификации музейных экспонатов, частных коллекций и других культурных ценностей. «Продолжается сбор фактов по Шушинскому району. Начинаются работы по Гадрутскому району. Отчеты о проделанной работе будут периодически публиковаться на официальном сайте министерства», - сказал она 22 октября корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы презентации оставшихся в городе Шуши музейных экспонатов и частных коллекций 20 октября были опубликованы на сайте Министерства образования, спорта, и культуры и на странице Госсовета Нагорного Карабаха.

Также опубликовано объявление с просьбой к гражданам предоставить «фотографии интерьера церкви Казанчецоц в Шуши, сделанные до войны».

«Мы представляем наше наследие армянской и зарубежной аудитории в виде результатов мониторинга случаев вандализма и уничтожения культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха (Нагорного Карабаха), а также с помощью различных материалов <...> Важны всеобщее участие и поддержка. По крайней мере, в форме информирования, чтобы поддерживать тему в актуальном состоянии, представить, что мы потеряли, что находится под угрозой и что мы можем потерять в будущем, если не будем выполнять свою работу должным образом, а международное сообщество и институты не примут превентивных мер» - заявил на презентации госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

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